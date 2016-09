Publicada em 14 de setembro de 2016 às 10:25

A campanha de vacinação antirrábica, realizada pela Prefeitura de Dourados, se concentra essa semana nos bairros Izidro Pedroso, Parque Nova Dourados, Parque dos Coqueiros e Terra Roxa. Na Zona rural, continua esta semana na Aldeia Jaguapiru e começa no distrito de Vila Vargas.

As equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) vão ficar até está terça-feira, 13, no Izidro pedroso. Na quarta-feira, 14, será no Parque Nova Dourados; na quinta-feira, 15, continua no Parque Nova Dourados e começa no Parque dos Coqueiros.

Na sexta-feira, 16, as equipes continuam no Parque Nova Dourados, Parque dos Coqueiros e começa no Terra Roxa. A vacinação itinerante é das 7h às 17h.

No sábado, a vacinação terá ponto fixo no Izidro Pedroso, na Escola estadual Professora Floriana Lopes, das 7h30 às 17h.

Na Zona Rural a vacinação até dia 16 na Aldeia Jaguapiru e outra equipe ficará no distrito de Vila em Vila Vargas até sexta-feira, das 7h30 às 17h.

De acordo com o CCZ foram vacinados até o momento em Dourados, entre a zona urbana e rural, quase 30 mil animais, entre cães e gatos. Esta é uma campanha mais prolongada, que começou no dia 7 de junho, mas que está sendo realizada de forma itinerante. Está previsto vacinar 53 mil animais na zona urbana e rural.

Devem tomar as doses cães e gatos acima de quatro meses de vida, incluindo fêmeas prenhas ou amamentando, já que não há contraindicação. A vacina é totalmente gratuita e deve ser aplicada somente pelos agentes do CCZ.

Outras informações no CCZ pelo telefone (67) 3411-7753.