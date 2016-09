Publicada em 11 de setembro de 2016 às 07:42

Vacina Dengvaxia já está disponível no Brasil em clínicas privadas.Trata-se da primeira vacina contra dengue aprovada no mundo

O laboratório farmacêutico Sanofi Pasteur anunciou neste sábado (10) o lançamento no México da primeira vacina desenvolvida no mundo contra a dengue, cuja comercialização por enquanto só está disponível para as instituições de saúde privadas do país.

“Com a vacina se procura diminuir significativamente a carga médica desta doença, assim como reduzir a frequência e intensidade dos surtos e suas consequências”, informou a empresa farmacêutica francesa em comunicado.

No Brasil, a vacina já está disponível em clínicas privadas desde o fim de julho. O estado do Paraná também disponibilizou o produto gratuitamente, pelo SUS.

O virólogo José Ramos disse que, de acordo com o assinalado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o número de casos de dengue no México cresceu 9% nos últimos 20 anos.

“Estes dados evidenciam um problema de saúde que ultrapassa o âmbito puramente da saúde, já que afeta o turismo nas regiões onde aparece a doença, assim como seu controle e tratamento”, afirmou Ramos.

Fontes da Sanofi Pasteur afirmaram à Agência Efe que, por enquanto, não há uma data definida para integrar a vacina nas instituições de saúde públicas do país.

Segundo os boletins da Secretaria de Saúde do México, durante 2015 houve 27.178 casos de dengue confirmados no país, e 42 mortes associadas a esta doença.

No lançamento da vacina na cidade de Mérida, no sudeste do país, a diretora médica da Sanofi Pasteur México, Patricia Cervantes, lembrou que este avanço vem “depois de vinte anos de pesquisa e desenvolvimento”.

Em dezembro passado, a Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários do México aprovou a comercialização da vacina contra a dengue após credenciar sua qualidade, segurança e eficácia terapêutica em um protocolo global no qual participaram mais de 40 mil pacientes.

Até o momento, a vacina também foi aprovada em El Salvador, Costa Rica e Filipinas, além do Brasil.

A OMS certificou em abril passado a vacina e recomendou seu uso para aqueles países onde o vírus é endêmico.

De acordo com a organização, a dengue causa cerca de 400 milhões de infecções todo ano e nos últimos 50 anos se expandiu por 128 países onde vivem quase 4 bilhões de pessoas.

Da Efe