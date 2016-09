Publicada em 10 de setembro de 2016 às 10:57

A reprodução assistida de bovinos será destaque em uma das palestras do II Repronutri – Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos: a pesquisa aplicada ao campo. O evento acontece nos dias 22 e 23 de setembro no hotel Deville, em Campo Grande (MS). A pesquisadora Juliana Corrêa Borges Silva, da Embrapa Pantanal (Corumbá-MS), vai abordar a melhora de resultados de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) quando o assunto é o sêmen.

Juliana explica que a eficiência da IATF depende de vários fatores, como a categoria animal (novilha, primeira cria e as que já pariram mais de uma vez), vaca parida ou solteira, o escore de condição corporal (magra, boa ou obesa, por exemplo), o protocolo hormonal utilizado e entre outros fatores, um tão importante é a qualidade do sêmen e efeito touro.

As pesquisas desenvolvidas por ela se concentram, atualmente, na qualidade do sêmen. Juliana vai apresentar resultados do projeto de pesquisa chamado +Cria, financiado pela Embrapa, e que retoma o uso de sêmen refrigerado, ao invés do tradicional sêmen congelado.

“Desde a década de 1970 tem-se usado o sêmen congelado. No caso da IATF, a coleta pode ser feita um dia antes, o que aumenta a taxa de prenhez em 10%”, diz a pesquisadora. O uso do sêmen refrigerado é adequado para propriedades que queiram investir em touros melhoradores.

Juliana afirma que, mesmo usando sêmen refrigerado, as pesquisas têm observado a ocorrência do efeito touro. Trata-se de algum diferencial – ainda desconhecido – que torna o resultado de inseminação de um touro superior aos demais. As pesquisas na área de reprodução têm se dedicado a desvendar essa caracterização.

Outras dúvidas que as pesquisas precisam responder são a melhor temperatura para manter o sêmen refrigerado, o tempo de refrigeração e sobre o melhor diluidor para conservar o sêmen. “Atualmente o diluidor utilizado é o mesmo do processo de congelamento, podendo ou não ter glicerol (componente responsável por congelar a célula)”, acrescentou.

Juliana Borges fará sua palestra no Repronutri na tarde de 22 de setembro. O simpósio é uma organização da Embrapa Pantanal, Embrapa Gado de Corte, Grupo Repronutri, Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UEMS e UFMS), Universidade Anhanguera-UNIDERP e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Serviço:

II Simpósio Repronutri – Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos: a pesquisa aplicada ao campo

Local: Hotel Deville – Av. Mato Grosso, 4250 – Carandá Bosque/ Campo Grande – MS

Data: de 22 a 23 de setembro

Horário: das 08h às 18h

Inscrições: www.fundapam.com.br/repronutri

Confira a programação:

Dia 22/09

08h00 – 09h00: Entrega de material e abertura

09h10 – 10h00: Cenário atual e perspectivas da pecuária no MS – Luciano Chiocheta/ Presidente IAGRO

10h10 – 11h00: Estratégias para melhorar a eficiência reprodutiva em rebanhos de corte – Pietro S. Baruselli/ USP

11h20 – 13h20: Almoço

13h30 – 14h20: Melhora de resultados de IATF quando o assunto é sêmen – Juliana Correa Borges Silva/ Embrapa

14h20 – 15h10: Projeto + CRIA e estratégias para produção de bezerros superiores – Ériklis Nogueira/ Embrapa

15h10 – 15h30: Coffee break

15h30 – 16h20: Novo programa novilho Precoce no MS e estratégias de produção – Rodrigo Gomes/ Embrapa

16h20 – 17h10: Espaço colaboradores

17h20 – 18h00: Mesa redonda

Dia 23/09

08h00 – 08h50: Nutrição x reprodução em bovinos de leite – Ricarda Maria dos Santos/ UFU

08h50 – 09h40: Estratégias para incremento da produção de embriões em MS – Fabiana A. Melo Sterza/ UEMS

09h40 – 10h00: Coffee break

10h00 – 10h50: Produção e congelamento de embriões – o que temos de novo? – Gisele Zoccal Mingoti/ UNESP Araçatuba

10h50 – 11h20: Mesa redonda

11h20 – 13h20: Almoço

13h00 – 13h50: Uso de touros melhoradores / Usando as informações da genética para aumentar a produtividade em gado de corte? – José Bento S. Ferraz/ USP

13h50 – 14h40: Manejo sanitário de bovinos – Iveraldo Dutra/ UNESP Araçatuba

14h40 – 15h00: Coffee break

15h00 – 16h15: Dados locais de campo (duração de 20 minutos cada):

. Criação de Brangus no Pantanal – José Lemos Monteiro (Zé Ito)

. Sistema de produção de gado de corte com integração ILPF – José Albino Zacarin/ Fazenda Santa Verginia

. IATF em larga escala associada a programa de melhoramento – Marcus Vinicius Back Ferreira/ Fazenda Sunsas

16h15 – 17h10: Espaço colaboradores

17h10 – 18h00: Mesa redonda

18h00: Encerramento