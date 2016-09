Publicada em 7 de setembro de 2016 às 06:51

Derrotado por 1 a 0 pela Argentina na rodada passada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o Uruguai não teve dificuldades para reagir na noite desta terça-feira. Jogando no Estádio Centenário, em Montevidéu, a seleção celeste fez 4 a 0 sobre o Paraguai, com gols de Cavani (2), Cristian Rodríguez e Luis Suárez.

O resultado levou o Uruguai aos 16 pontos ganhos, assumindo a liderança das Eliminatórias, à frente de Brasil e Argentina, ambos com 15. O Paraguai soma 12, pontuação que alcançou ao fazer 2 a 1 sobre o Chile na quinta-feira, e está fora da zona de classificação para o Mundial da Rússia.

As duas seleções entrarão em ação novamente em outubro. Os uruguaios receberão a Venezuela e visitarão a Colômbia, enquanto os paraguaios jogarão contra os colombianos, em casa, e os argentinos, como visitantes.

O jogo – Após um início de partida estudado, sem muitas emoções, o Uruguai se soltou e passou a pressionar o Paraguai, levantando os torcedores presentes no Centenário. A atitude não demoraria a surtir efeito.

Aos 18 minutos, os uruguaios tiraram proveito de um erro de passe paraguaio no meio-campo para contra-atacar. Luis Suárez acreditou na jogada pela direita, carregou a bola à base da raça e fez o cruzamento para a área, onde Cavani emendou de primeira para a rede.

Em desvantagem, o Paraguai tentou se organizar e sair para o jogo, mas não tinha criatividade para incomodar os donos da casa. Do meio para a frente, Óscar Romero quase não conseguia fazer a bola chegar até o seu irmão gêmeo, Ángel, atacante do Corinthians.

Diante desse panorama, o Uruguai conseguiu ampliar no final do primeiro tempo. Aos 41, Cristian Rodríguez cabeceou para dentro após uma cobrança de escanteio da direita. Três minutos mais tarde, Suárez invadiu a área pela esquerda e acabou derrubado por Aguilar. O próprio centroavante bateu o pênalti e conferiu.

Atordoados, os jogadores do Paraguai se reuniram no gramado antes de descer para o vestiário, no intervalo. E voltaram de lá sem as alterações. Só a conversa do técnico Arce, contudo, foi insuficiente para resolver os problemas da seleção visitante.

Logo aos oito minutos da etapa complementar, o Uruguai anotou outro gol. Suárez brigou pela bola do lado esquerdo da área e levantou para Cavani cabecear dentro da pequena área e transformar a vitória parcial em goleada.

A partir de então, o Uruguai se deu ao luxo de preservar os seus dois atacantes, Suárez e Cavani, com as entradas de Abel Hernández e Stuani, administrando o resultado positivo em Montevidéu. O Paraguai ainda tentou responder com Marcos Riveros e Santander, substitutos de Ortigoza e Lezcano, porém já era tarde.

Ficha Técnica

Uruguai 4 x 0 Paraguai

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Data: 6 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (ambos do Brasil)

Cartões amarelos: José Giménez e Gastón Ramírez (Uruguai); Aguilar (Paraguai)

Gols: Uruguai: Cavani, aos 18, Cristian Rodríguez, aos 41, e Luis Suárez, aos 45 minutos do primeiro tempo; Cavani, aos 8 minutos do segundo tempo

Uruguai: Muslera; Corujo, José Giménez, Godín e Gastón Silva; Arévalo Ríos, Carlos Sánchez, Gastón Ramírez (Álvaro Pereira) e Cristian Rodríguez; Luis Suárez (Abel Hernández) e Cavani (Stuani)

Técnico: Óscar Tabárez

Paraguai: Barreto; Moreira, Aguilar, Paulo da Silva e Candía; Ayala, Ortigoza (Marcos Riveros), Riveros e Óscar Romero; Lezcano (Santander) e Ángel Romero

Técnico: Arce

Da Gazeta Esportiva