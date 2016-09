Publicada em 15 de setembro de 2016 às 09:35

A UNIGRAN participa, a partir de hoje, 15, com mais sete Instituições de Ensino Superior, dos Jogos Universitários Estadual de Quadras. A competição é uma seletiva para o 64º Jogos Universitários Brasileiros – JUBs 2016, que acontece em novembro na cidade de Cuiabá (MT).

Acadêmicos de todos os cursos da Instituição montaram equipes de voleibol (masc.), handebol (masc. e fem.), futsal (masc.) e basquetebol (masc.), além das modalidades individuais de tênis de mesa e judô. Haverá jogos na UFGD quinta e na sexta-feira, sábado e domingo na UNIGRAN e em Campo Grande.

O coordenador do curso de Educação Física da UNIGRAN, Carlos Muchão Castilho, afirma que a UNIGRAN sempre faz questão de participar dos Jogos. “Os Jogos Universitários é em nível de Confederação Brasileira do Desporto Universitário. De uns três anos para cá, vem aumentando o interesse das instituições de participar, com a criação das atléticas, manifestação dos alunos. Vale ressaltar que este ano houve um recorde de participantes de instituições, temos oito instituições participando”, destaca.

Para Carlos, a expectativa é de classificação para a etapa nacional. “Tem equipes fortes, como do handebol, tanto no masculino e quanto no feminino. Os atletas de voleibol e o basquetebol estão treinando há meses, todos os dias depois da aula. É interessante ressaltar que neste campeonato, encontramos atletas que já foram ou ainda são integrantes de seleção Brasileira, estão na Universidade e jogam, é altíssimo nível”, menciona.

Mais informações podem ser obtidas na coordenação de Educação Física pelo telefone (67) 3411-4276.