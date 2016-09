Publicada em 19 de setembro de 2016 às 11:30

UNIGRAN leva atendimentos à comunidade do Parque das Nações II

Ação Social foi realizada na Escola Antônia Candido de Melo

A Ação Social UNIGRAN, realizada na Escola Antônia Cândida de Melo no último sábado, levou diferentes atendimentos e orientações nas áreas da saúde, jurídica e social para a comunidade. As crianças do Parque das Nações II ainda participaram de jogos educativos, esporte e lazer.

Acadêmicos e professores de todos os cursos da Instituição se unem no Dia Nacional da Responsabilidade Social, para desenvolver atividades que atendam a comunidade. A pró-reitora de Ensino e Extensão da UNIGRAN, Maria Alice de Mello Fernandes, considera este trabalho maravilhoso.

“Percebemos uma mobilização grande de todos os cursos e setores. A Instituição tem a seriedade e um compromisso com a comunidade. Essa atividade também beneficia muito o nosso acadêmico, temos muitas ações sociais durante o ano, mas o Dia da Responsabilidade é um momento único, pois abarca todas as áreas, trabalhando com um único objetivo de atender a comunidade carente”, destaca Maria Alice.

Para o diretor da Escola Antônia Cândida de Melo, Oswaldo Sebastião Dario, essa parceria na Ação Social é muito importante, pois atende a comunidade de acordo com as necessidades. “Trazer os atendimentos à escola é muito bom. Além de trazer uma lição para os nossos alunos de ajudar o próximo, a construção de projetos, entre outros ensinamentos”, afirma.

Os adultos receberam atendimento jurídico; distribuição de kits de higiene pessoal; teste rápido de Glicemia e Hemograma; aferição de PA; exame clínico de mamas e orientações; higienização facial; vermifugação de cães e gatos, entre outros.

As crianças participaram de atividades como a reforma da horta escolar; escovação supervisionada; distribuição de brinquedos; mediação de leitura literária; jogos educativos; exposição de Robôs e Drones; brincadeiras lúdicas; cama elástica; badminton; perna de pau; pintura facial; jogos de mesa; slike line; futebol; basquete; tênis de mesa; ginástica olímpica; falsa baiana; carrinho de rolimã e algodão doce.