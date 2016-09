Publicada em 9 de setembro de 2016 às 09:05

Há um mês há delegacia de Polícia Civil de Miranda está em situação caótica após onze presos fugirem e depredarem o local. Mesmo após inúmeros pedidos do Sinpol-MS para que o local fosse interditado, todos os presos fossem removidos e que o local seja reformado, o Governo do Estado e o Poder Judiciário não se manifestaram sobre o requerimento. Diante disto, o sindicato fará nesta sexta-feira (09), às 14h, uma mobilização com faixas, cartazes e um bolo para lembrar a data. “A delegacia não tem condições de atender ao público, pois está com toda sua estrutura deficitária e tampouco de custodiar presos. As celas estão todas danificadas, as grades são frágeis e até os cadeados os policiais civis tiveram que comprar”, declarou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

O Sinpol-MS informou a situação a todas as autoridades competentes sobre a situação e solicitou a interdição do prédio. Foram oficiados: Delegacia-Geral de Polícia Civil, Sejusp, Coordenadoria das Varas de Execução Penal de MS (COVEP), Ministério Público, OAB-MS seccional Miranda.

Embora o governo estadual tenha feito a promessa de retirar os presos até dezembro de 2018, o sindicato ainda não teve acesso ao planejamento elaborado pela Agepen. “Há diversas unidades em situação emergencial e que não podem mais aguardar para que este estudo seja avaliado e colocado em prática. Não podemos esperar que outro policial civil pague com a sua vida a demora na resolução deste problema pelas autoridades competentes”, afirmou o sindicalista.

Assessoria Sinpol-MS