Publicada em 2 de setembro de 2016 às 15:57

Última semana para inscrição na feira de ciência e tecnologia do IFMS em Dourados

A submissão de trabalhos para as feiras de ciência e tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) pode ser feita até a próxima sexta-feira, 9. Elas serão realizadas durante a Semana de Ciência e Tecnologia da instituição, em outubro.

Nas feiras serão expostos trabalhos desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ensino médio ou técnico de nível médio e egressos do ensino técnico integrado do Instituto, que tenham terminado seus cursos a partir de novembro de 2015.

Serão promovidas em Aquidauana (Feciaq), Campo Grande (Fecintec), Corumbá (Fecipan), Coxim (Fecitecx), Dourados (Fecigran), Jardim (Fecioste), Naviraí (Fecinavi), Nova Andradina (Fecinova), Ponta Porã (Fecifron) e Três Lagoas (Fecitel).

Os trabalhos podem estar vinculados a escolas públicas ou privadas, respeitando a área de abrangência dos campi do IFMS.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo orientador do trabalho, que precisa ter vínculo empregatício com instituições de ensino ou ser servidor público, em www.ifms.edu.br/semanact.

É necessário cadastrar informações do projeto, orientador, autores e um resumo, de acordo com os modelos disponibilizados no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Dourados – No município, a Feira de Ciência e Tecnologia da Grande Dourados (Fecigran) será realizada de 19 a 21 de outubro. Podem participar estudantes e professores de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.

Cada trabalho deve ter no mínimo um estudante e um orientador. É permitida a participação de até três estudantes nas propostas do ensino médio e até cinco nas do ensino fundamental. Pode haver ainda um coorientador por trabalho.

Os projetos devem estar inseridos nas seguintes áreas: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Engenharias e Ciências Agrárias ou multidisciplinar (áreas de conhecimento entrelaçadas).

As normas para elaboração do resumo e do trabalho a ser apresentado podem ser consultadas no edital de abertura.

A seleção será feita pelos comitês de pré-avaliação e seleção, formados por professores dos campi onde ocorrerão as feiras.

Os resumos serão avaliados a partir de critérios como criatividade e inovação, conhecimento científico do tema, organização e clareza de ideias, e adequação à norma culta de linguagem.

A relação dos trabalhos selecionados será divulgada até 30 de setembro.

Feiras – Serão realizadas durante a Semana de Ciência e Tecnologia da instituição, entre 17 e 22 de outubro, de acordo com a programação de cada campus.

Os trabalhos serão avaliados por professores e pesquisadores do IFMS e demais instituições afins. Todos os participantes receberão certificados, e os melhores trabalhos em cada categoria serão premiados.

Os dois melhores trabalhos de nível fundamental e médio de cada feira serão credenciados para participação na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC/MS), que ocorrerá em novembro, em Campo Grande.

Ascom/IFMS