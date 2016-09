Publicada em 2 de setembro de 2016 às 12:48

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Dourados, abre inscrições para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Ensino em Saúde. São 18 vagas para alunos regulares para ingresso em 2017. As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta-feira (2). Confira aqui o edital.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu é direcionado à formação de profissionais com visão crítica, ética e reflexiva, capazes de realizar trabalhos em saúde no contexto do Sistema Único Sistema (SUS), de forma fundamentada e sistematizada, com visão integral do ser humano, atendendo às peculiaridades regionais.

O objetivo do Mestrado Profissional é a produção de conhecimento, tanto por meio do campo de práticas educativas, que são desenvolvidas em diferentes contextos da educação formal e não formal; como no âmbito da formação profissional para a área da saúde, visando à formação de recursos humanos com elevada qualidade técnica para o trabalho de pesquisa, docência, assistência e intervenção em todos os níveis de ensino e atenção à saúde.

Os mestrados profissionais não são variações ou adaptações dos mestrados acadêmicos. O foco deles está na aplicação do conhecimento, ou seja, na pesquisa aplicada e no desenvolvimento de produtos e processos educacionais que sejam implementados em condições reais de ensino.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas de 2 de setembro a 3 de outubro de 2016, exclusivamente pela internet. Clique aqui para fazer a inscrição.

Podem inscrever-se no processo seletivo do mestrado profissional, portadores de diploma de Curso Superior, em todas as áreas do conhecimento, devidamente autorizados e reconhecidos pelo órgão competente.

O processo seletivo é composto por entrevista, além de avaliação de projeto de trabalho e currículo do candidato. Confira, abaixo, o cronograma: