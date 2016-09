Publicada em 8 de setembro de 2016 às 13:01

A TV RIT realizará um debate entre candidatos a prefeito de Dourados, ao vivo às 21h do dia 29 deste mês, reta final da campanha eleitoral. As regras foram definidas com representantes das coligações na manhã desta quinta-feira (08).

O debate será no estúdio da emissora e mediado pelo jornalista Marcos Anelo. Serão cinco blocos com duração aproximada de duas horas. Neste período, os candidatos serão apresentados, terão a oportunidade de fazer perguntas entre si de tema livre e farão as considerações finais.

Representantes de todos os candidatos estiveram presentes na reunião desta quinta-feira, para que fossem acordadas as regras do debate com diretores da emissora. As regras detalhadas constam em ata que foi assinada pelos representantes de coligações e será protocolada no Cartório da 18ª Zona Eleitoral de Dourados.

Foram convidados os cinco nomes que disputam a vaga de prefeito. São eles Délia Razuk (PR), da Coligação Por Amor a Dourados; Ênio Ribeiro (Psol); Geraldo Resende (PSDB), da Coligação Compromisso com a Verdade; Renato Câmara (PMDB), da Coligação Coragem para Mudar Dourados e Wanderlei Carneiro (PP), da Coligação Dourados Levado a Sério.

O encontro visa abrir espaço aos candidatos para que a população possa conhecer melhor seus projetos, faça uma escolha consciente e democrática do nome que vai administrar Dourados pelos próximos quatro anos.

A emissora já realiza desde o dia 1º deste mês entrevistas com os candidatos a prefeito no programa SOS Cidadão, apresentado pelo jornalista Fábio Dorta. Os cinco tiveram a oportunidade de apresentar em 15 minutos, suas propostas em áreas como Educação, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Infraestrutura, Cultura e Esporte.

A TV RIT é exibida em Dourados na tv aberta pelo canal 05 e digital 5.1, além da Via Cabo pelo canal 16.