Jogando no Camp Nou, o Barcelona estreou nesta temporada da Liga dos Campeões com uma vitória incontestável. Frente o Celtic, a equipe de Messi, Neymar e Suárez confirmou o favoritismo e aplicou uma goleada por 7 a 0 nos escoceses, com grande atuação do trio sul-americano.

Um dos principais favoritos ao título da competição, o clube catalão passou fácil pelo Celtic. Comandados pelo craque Lionel Messi, autor de três gols na partida, os espanhóis ainda balançaram as redes com Neymar, autor de quatro assistências, com o experiente meia Iniesta, que deixou o banco para marcar o dele na partida e dois do uruguaio Luis Suárez, último dos integrantes do trio MSN a balançar as redes.

Com os três pontos, o Barcelona assumiu a liderança do Grupo C. O time de Neymar e companhia volta a atuar pela competição no próximo dia 28/09, contra o Borussia Monchengladbach. Já o Celtic busca se recuperar no Grupo C contra o Manchester City, também no dia 28/09.

Show dos “platinados” – A missão do Celtic não era nada fácil: segurar o trio MSN no Camp Nou. Não demorou para o time da casa mostrar que a parada seria mais dura do que parecia. Aos 2 minutos de jogo, Jordi Alba achou Neymar, que deu um belo toque para Lionel Messi soltar uma paulada de esquerda e abrir o marcador.

Com o gol, o Barça passou a ficar com a bola nos pés e virar as jogadas em toques rápidos. Em mais uma jogada pela esquerda, Alba cruzou na área e Kolo Touré quase fez gol contra ao jogar a bola no próprio travessão. E o camisa 10 do Barcelona mostrou que estava em noite inspirada. Depois de dar bela caneta no marcador, o argentino chutou com curva e quase acertou o ângulo do goleirão.

Mesmo com o bom momento do Barça, o Celtic foi ao ataque e quase conseguiu o empate. Aos 23 minutos, Ter Stegen derrubou Dembélé dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Na cobrança, o atacante chutou fraco e viu o goleiro catalão pular no lado direito e defender.

O susto fez com que o Barcelona voltasse a dominar o jogo e, minutos depois, balançou as redes pela segunda vez na partida. Messi iniciou a jogada e rolou para Neymar, que fez boa jogada na linha de fundo e rolou para Messi que, livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes: 2 a 0.

A partida voltou do intervalo e aí brilhou a estrela do brasileiro Neymar. O segundo “platinado” do clube catalão cobrou falta com categoria, o goleiro Dorus de Vries chegou a tocar na bola, mas viu a redonda morrer no fundo das redes: 3 a 0.

A torcida mal teve tempo para comemorar e o Barcelona voltou a balançar as redes. Neymar, em dia de garçom, foi à linha de fundo e cruzou na medida para o meia Iniesta pegar de primeira e fazer um belo gol, aumentando a enorme vantagem do Barça na partida.

Com 68% de posse de bola, os catalães não perderam tempo e ampliaram a goleada. Messi tocou para Luis Suárez, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para o craque argentino, que, cara a cara com o goleiro, bateu para marcar seu terceiro gol na partida: 5 a 0.

Depois de tocar a bola e manter a posse de bola, o último integrante do trio MSN também deixou o dele. Neymar recebeu na entrada da área, levantou a cabeça e descolou belo lançamento para Suárez, que dominou no peito e finalizou sem deixar cair: 6 a 0. Antes da partida terminar, o camisa 9 Luisito mostrou que tem faro de artilheiro e ainda fechou o placar depois passe de Messi: 7 a 0.

Estreia do City é adiada – O Manchester City iria estrear nesta terça-feira na Liga dos Campeões, contra o Borussia Monchengladbach, mas o duelo foi adiado por conta da forte chuva que caiu na Inglaterra.

A partida, válida pelo Grupo C, iria marcar a estreia do técnico Pep Guardiola no comando dos citizens na Champions. A Uefa, que organiza o torneio, ainda não divulgou a data que o jogo será realizado.

