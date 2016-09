Publicada em 4 de setembro de 2016 às 07:46

Em preparação para enfrentar a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo 2018, a Seleção Brasileira treinou em Manaus durante a tarde deste sábado. Aberta ao público, a atividade realizada na Arena da Amazônia foi marcada pela invasão de torcedores ao gramado – um deles derrubou o atacante Neymar.

Na primeira parte dos trabalhos comandados pelo técnico Tite, sem a presença da torcida, apenas os reservas atuaram. Na segunda parte, os titulares entraram em campo e foram observados por aproximadamente 15 mil torcedores que trocaram o ingresso por 1kg de alimento não perecível.

O treino realizado no palco da partida contra a Colômbia chegou a ser interrompido no momento em que vários torcedores resolveram invadir o gramado, provocando confusão. Abraçado por um fã, Neymar foi ao chão. Após a retirada dos espectadores, a movimentação seguiu normalmente. Não houve separação entre titulares e reservas.

No jogo que marcou a estreia do técnico Tite, disputado na tarde da última quinta-feira, a Seleção Brasileira ganhou do Equador por 3 a 0, em Quito. Às 21h45 (de Brasília) desta terça, na Arena da Amazônia, o time nacional encara a Colômbia – mais de 35 mil ingressos já foram vendidos.

Com 12 pontos ganhos em sete partidas, o Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, posição que levaria a Seleção à repescagem para o Mundial da Rússia 2018. A Argentina, com 14 pontos, lidera a disputa, seguida por Uruguai, Colômbia e Equador, todos com 13.

Da Gazeta Esportiva