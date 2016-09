Publicada em 14 de setembro de 2016 às 17:24

Incentivar os criadores do segmento leiteiro a investir em qualidade e genética, garantindo assim a evolução do setor. Este é o objetivo da primeira edição do Top 10 do Leite, promovido pelo Sindicato Rural de Campo Grande, nesta quinta-feira (15), às 19h, onde serão anunciados os 10 maiores produtores de leite da capital.

O julgamento foi feito por uma equipe de técnicos de várias instituições, como a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, Sistema Famasul e Sebrae. Foram utilizadas como critério de análise de produtividade as notas fiscais das inscrições estaduais de cada produtor.

De acordo com o coordenador do setor leiteiro do Sindicato Rural de Campo Grande, Wilson Igi, o evento oportunizará um momento de união do setor. “Esta é uma forma de valorizar o trabalho que está sendo feito pelos produtores do Estado para alavancar a produção de leite. É um o reconhecimento necessário para incentivar e dar visibilidade aos resultados conquistados”, salienta.

Os dez primeiros colocados receberão certificados, um livro sobre a produção leiteira, uma miniatura de animal Girolando além e brindes de parceiros. Além da confraternização, haverá também uma palestra ministrada pela pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, Rosângela Zoccal. Ela abordará o cenário atual e o futuro do setor no Brasil. “É uma oportunidade de refletirmos sobre o nosso trabalho e planejar o futuro do setor, programar nossas ações para que possamos voltar a ser referência na produção leiteira no país”, afirmou o presidente Ruy Fachini Filho.

Já estão confirmadas as presenças dos Secretários de Estado Eduardo Riedel e Jaime Verruck, além de representantes das instituições parceiras e outras autoridades. Após a palestra e a premiação será servido um jantar para os convidados.