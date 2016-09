Publicada em 7 de setembro de 2016 às 09:17

Tite demorou mais de uma hora para deixar o vestiário da Arena da Amazônia, estádio onde a Seleção Brasileira derrotou a Colômbia por 2 a 1 na noite desta terça-feira, e aparecer na sala de imprensa para conceder uma entrevista coletiva. Na conversa com os jogadores e com os jornalistas, o técnico tentou controlar a euforia com o seu bom início de trabalho – antes, na estreia, ele comemorou um triunfo por 3 a 0 sobre o Equador.

“Estamos em um processo de evolução”, repetiu Tite, sempre que foi questionado sobre a ascensão brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo – o time saltou para a vice-liderança, atrás somente do Uruguai. “Temos que olhar a continuidade do trabalho e as ideias para ter uma real avaliação. Sem isso, a análise fica muito superficial. Aos três anos, a minha filha já sabia que tinha que ganhar, mas não o que tinha que fazer para ganhar”, divagou.

É difícil, contudo, conter a empolgação. O próprio Tite se mostrou orgulhoso em diversos momentos, distribuindo elogios aos atletas que convocou para os seus primeiros compromissos como sucessor de Dunga. “Falei para eles que fico muito feliz porque todos voltarão para os seus clubes iguais ou melhores do que quando vieram para cá. Quero que joguem muito porque precisaremos dele iguais ou melhores também do que quando retornaram para os seus clubes”, discursou.

Apesar da animação, o técnico experimentou alguns minutos de impaciência na Arena da Amazônia. O Brasil empolgou o público ao abrir o placar logo no princípio da partida contra a Colômbia, em uma cabeçada do zagueiro Miranda, mas passou a enfrentar dificuldades para encontrar espaços depois que o também defensor Marquinhos, contra, empatou o marcador. “É um pouquinho da nossa cultura, mas eu falava para os torcedores terem calma”, sorriu Tite, que ouviu até gritos de “olé” a partir do gol do atacante Neymar.

“Se a empolgação vem do torcedor, é justa. Da imprensa, não. A imprensa tem que ser criteriosa em cima do desenvolvimento do trabalho”, controlou-se novamente Tite, antes de se deixar levar pela atuação em Manaus. “A Seleção merece elogios, sim. Até o momento do gol de empate, só uma equipe jogou. Depois, o jogo ficou equilibrado. Precisamos ter um nível de concentração muito grande para vencer”, analisou.

Da Gazeta Esportiva