Publicada em 14 de setembro de 2016 às 17:48

Nesta sexta-feira, 16, o técnico Tite voltará a convocar a seleção brasileira para as próximas duas partidas das eliminatórias da Copa 2018. O treinador divulgará a lista com 23 nomes na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O Brasil enfrentará a Bolívia, em Natal, no dia 6 de outubro. Cinco dias depois, o time brasileiro pega a Venezuela fora de casa. A seleção brasileira ocupa a segunda colocação nas eliminatórias, com 15 pontos, um a menos que o Uruguai.

A Argentina soma o mesmo número de pontos, mas fica atrás por causa do saldo de gols. Colômbia e Equador, com 13 pontos cada, vêm em seguida.

Na última rodada, que marcou a estreia de Tite na seleção brasileira, o Brasil venceu o equador por 3 a 0 fora de casa. Depois, derrotou a Colômbia por 2 a 1 na Arena Amazônia, em Manaus.

Do Uol