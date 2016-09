Publicada em 11 de setembro de 2016 às 11:33

‘The woman who left’, das Filipinas, leva Leão de Ouro no Festival de Veneza

O filme filipino “The Woman Who Left”, uma longa narrativa em preto e branco sobre a luta de uma mulher injustamente acusada de um crime, levou o Leão de Ouro de melhor filme na 73ª edição do Festival de Veneza neste sábado (10).

O filme de quase quatro horas foi roteirizado e dirigido por Lav Diaz, que já havia conquistado em feveiro passado o prêmio Alfred-Bauer na Berlinale, com “Hele Sa Hiwagang Hapis”.

“Nocturnal animals”, do norte-americano Tom Ford, ficou com grande prêmio do júri no festival. O suspense do diretor de “Direito de amar” (2009) tem Jake Gyllenhaal e Amy Adams no elenco.

Emma Stone ganhou o prêmio de melhor atriz por “La la land – Cantando estações” e o argentino Oscar Martinez foi o melhor ator, por “El ciudadano ilustre”.

Veja abaixo a lista de principais vencedores:

Leão de Ouro de melhor filme: “The Woman Who Left”, do filipino Lav Diaz

Leão de Prata Grande Prêmio do Júri: “Nocturnal Animals”, do americano Tom Ford

Leão de Prata para melhor direção: ao mexicano Amat Escalante, por “La Región salvaje”, e ao russo Andrei Konchalovski, por “Paradise”

Copa Volpi para melhor atriz: Emma Stone, em “La La Land – Cantando estações”, do americano Damien Chazelle

Copa Volpi para melhor ator: Óscar Martínez, em “El Ciudadano Ilustre”, dos argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat

Prêmio Marcello Mastroianni de melhor revelação: Paula Beer, por “Frantz”, do francês François Ozon

Prêmio de melhor roteiro: Noah Oppenheim, por “Jackie”, do chileno Pablo Larraín

Prêmio especial do júri: “The Bad Batch”, da americana Ana Lily Amirpour

Prêmio de melhor filme da seção “Orizzonti”: “Liberami”, de Federica De Giacomo

Prêmio de melhor diretor da seção “Orizzonti”: Fien Troch, por “Home”.

Da France Presse