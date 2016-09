Publicada em 6 de setembro de 2016 às 06:58

Termina no dia 30 de setembro o prazo para entrega da declaração do ITR

Termina no dia 30 de setembro o prazo para entrega da declaração do ITR (Imposto Territorial Rural) relativo ao ano de 2015. O alerta é do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS) para que os produtores não deixem para fazer o cadastro das informações na última hora.

De acordo com o assessor jurídico do Sistema Famasul, Carlo Daniel Coldibelli, os produtores rurais precisam ficar atentos ao prazo e realizar a declaração com base em documentos que possam confirmar as informações prestadas.

“Todo produtor rural ou possuidor de imóvel rural deve fazer a declaração do ITR. Informações incorretas ou incompletas podem gerar notificações e multas da Receita Federal”, alerta Coldibelli.

Para fazer a declaração o interessado deve acessar o site da receita federal e utilizar o Programa Gerador e logo em seguida, o Programa Receita Net, pelo link: http://www.receita.fazenda.gov.br.

O pagamento do imposto pode ser parcelado em até quatro vezes, desde que cada quota não seja inferior a R$ 50,00.

O ITR é anual e pago por todo contribuinte, pessoa física ou jurídica, que possui imóvel rural. De acordo com Receita Federal, a declaração é composta pelo DIAC (Documento de Informação e Atualização Cadastral), onde os dados do imóvel e dos proprietários são atualizados junto à DIAT (Receita e pelo Documento de Informação e Apuração do ITR), relativo ao imóvel rural sujeito ao imposto.