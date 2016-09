Publicada em 5 de setembro de 2016 às 13:34

“Tenho ouvido muito as pessoas e tenho visto no olhar delas o desejo de mudança”, afirma Renato Câmara

“Tenho visto em cada olhar nessas minhas caminhadas por Dourados o desejo claro nas pessoas de que é preciso mudança”, diz o deputado estadual Renato Câmara, candidato a prefeito pela coligação “Coragem para mudar Dourados”. Ele se reuniu na noite de sábado, ao lado da candidata a vereadora Keliana Fernandes, com moradores do Jardim Guaicurus.

“Eu tenho ouvido muito as pessoas. No participa Dourados nós fizemos mais de 200 reuniões que envolveram mais de 20 mil pessoas. Agora na campanha, nas caminhadas, continuo ouvindo as pessoas porque quero ser eleito prefeito para resolver os problemas das pessoas”, afirma Renato.

“Eu percebo que a Prefeitura parece estar distante do povo, mas nós temos que entender que quem manda na Prefeitura é o povo. Por isso eu estou ouvindo as pessoas para fazer na Prefeitura o que elas precisam”, reafirma. “Mas para isto preciso do seu voto de coragem”, pede.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria