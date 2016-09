Publicada em 7 de setembro de 2016 às 10:18

O verão está chegando e junto com ele a Petite Jolie traz uma coleção recheada de sapatos e bolsas para deixar o look de qualquer mulher ainda mais incrível. Com o tema “Samba Daqui”, a marca valoriza em seus produtos a rica troca multicultural que existe no Brasil e, sendo um dos grandes clássicos das últimas décadas, o jeans não poderia ficar de fora. O tecido que voltou a ser febre no mundo da moda aparece em alguns modelos de flatforms, tênis, plataformas, rasteiras, alpargatas e bolsas.

As flatforms prometem ser as queridinhas das fashionistas e os detalhes em jeans nas sandálias trazem um ar de veraneio, perfeito para a temporada que está se aproximando. Os modelos de tênis confeccionados com o tecido combinam tanto com um look casual quanto com peças mais refinadas. Já as rasteiras, ótimas para os dias mais quentes, ganham versões confeccionadas com o material, além de sapatilhas e alpargatas com solados em pequenas plataformas e cores alegres, deixando a produção mais charmosa e divertida.

As bolsas em jeans não poderiam faltar na coleção. Mochilas aparecem lisas e básicas ou em versões com listras e pequenos detalhes navy, deixando a peça mais divertida e descontraída. A bolsa saco, hit dos anos 90, aparece com alça de corrente e detalhe de laço em tecido colorido, uma peça totalmente versátil perfeita para complementar looks de todos os estilos.

Os produtos da coleção de Verão 2017 já começaram a chegar nos pontos de venda da marca. Os modelos de bolsas podem ser encontrados também na Lojinha da Petite Jolie: lojinha.petitejolie.com.br. Para saber o local mais próximo de você, acesse: http://www.petitejolie.com.br/lojas

Sobre a Petite Jolie

A Petite Jolie é jovem de espírito e de idade. Foi criada em 2009, com o objetivo de trazer mais inspiração, cor e alegria para a vida das consumidoras, sob um conceito que a representa bem: “Dias iluminados te esperam”.

Uma marca otimista que apoia as atitudes positivas e esperançosas e tem entre suas características fundamentais a versatilidade. Presente no dia-a-dia de suas consumidoras procura sempre criar sapatos que transmitam o bom gosto e a atmosfera em que circulam as apaixonadas pelos produtos.

Com forte participação em todas as redes sociais, a Petite Jolie se destaca na atuação frente à várias marcas de renome e importância no cenário mundial, tanto ao que se refere ao engajamento quanto aos novos fãs. Além disso, faz parte do Grupo Aniger, uma empresa com mais de 20 anos de atuação que tem como foco disponibilizar conforto, qualidade e rigor técnico para manter o sucesso das marcas. Além da central administrativa, localizada no Rio Grande do Sul, a produção acontece no Ceará.

Entre a cartela de produtos estão sandálias, sapatilhas, rasteirinhas, sapatos de salto, bolsas e acessórios, com a premissa de que as cores verdadeiras são a sua inspiração. A Petite Jolie acredita que dias espetaculares esperam por quem é otimista. E que um sapato cheio de cor e simpatia nos pés é como um sorriso no rosto: ilumina o dia.

Da Assessoria