Publicada em 1 de setembro de 2016 às 18:02

Melhoramento genético, suplementação, inseminação artificial e fertilização in vitro serão algumas das tecnologias abordadas no II Simpósio Repronutri – Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos: a pesquisa aplicada ao campo. O evento acontece nos dias 22 e 23 de setembro no hotel Deville, em Campo Grande (MS).

O pesquisador Eriklis Nogueira, da Embrapa Pantanal (Corumbá-MS), conta que serão mostrados resultados de experimentos do projeto de pesquisa +Cria, que tem como objetivo aumentar a quantidade e qualidade de bezerros produzidos no Pantanal e no Cerrado. “Estamos buscando matéria-prima que se encaixe nos programas de novilho precoce, animais com mais qualidade que possam se enquadrar em processos de bois melhorados, tudo com avaliação da eficiência econômica e ambiental”.

As pesquisas do projeto +Cria começaram em 2015 e são financiadas pela Embrapa a partir do chamado Macroprograma 2, um dos programas que integram o Sistema Embrapa de Gestão. Os estudos têm sido realizados em vários Estados brasileiros. Eriklis explica que nesses quase dois anos já foi produzida uma série de bezerros que foram enviados para engorda em área de planalto – a engorda não é feita no Pantanal.

A performance de bezerros melhorados da raça Nelore e bezerros resultados de cruzamento de Nelore com Angus já está sendo avaliada. O pesquisador afirma que foram utilizados touros de diferentes DEPs (Diferença Esperada na Progênie), para avaliar o acabamento de carcaça com garantia de superioridade genética.

Outras linhas de pesquisa do + Cria acompanham a suplementação de bezerros com ração para que eles ganhem mais peso na desmama, antecipando a engorda. Testes de protocolos de inseminação artificial estão em andamento pelo projeto de pesquisa, sugerindo novas formas de melhorar os índices de IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo).

“Também estamos trabalhando com a utilização de embriões na fertilização in vitro para rebanhos comerciais”, disse o pesquisador. A FIV (Fertilização in Vitro) ficava restrita a rebanhos puros, devido ao custo mais alto. Com a avaliação econômica e o avanço das pesquisas, a ideia é popularizar essa tecnologia, reduzindo os custos e/ou aumentando a eficiência. O projeto +Cria está integrado ao Projeto +Engorda, que irá acompanhar os bezerros até o abate, para obter dados completos para a análise.

Eriklis Nogueira fará sua palestra no Repronutri na tarde de 22 de setembro. O simpósio é uma organização da Embrapa Pantanal, Embrapa Gado de Corte, Grupo Repronutri, Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul (UEMS e UFMS), Universidade Anhanguera-UNIDERP e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Serviço:

II Simpósio Repronutri – Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos: a pesquisa aplicada ao campo

Local: Hotel Deville – Av. Mato Grosso, 4250 – Carandá Bosque/ Campo Grande – MS

Data: de 22 a 23 de setembro

Horário: das 08h às 18h

Inscrições: www.fundapam.com.br/repronutri

Confira a programação:

Dia 22/09

08h00 – 09h00: Entrega de material e abertura

09h10 – 10h00: Cenário atual e perspectivas da pecuária no MS – Luciano Chiocheta/ Presidente IAGRO

10h10 – 11h00: Estratégias para melhorar a eficiência reprodutiva em rebanhos de corte – Pietro S. Baruselli/ USP

11h20 – 13h20: Almoço

13h30 – 14h20: Melhora de resultados de IATF quando o assunto é sêmen – Juliana Correa Borges Silva/ Embrapa

14h20 – 15h10: Projeto + CRIA e estratégias para produção de bezerros superiores – Ériklis Nogueira/ Embrapa

15h10 – 15h30: Coffee break

15h30 – 16h20: Novo programa novilho Precoce no MS e estratégias de produção – Rodrigo Gomes/ Embrapa

16h20 – 17h10: Espaço colaboradores

17h20 – 18h00: Mesa redonda

Dia 23/09

08h00 – 08h50: Nutrição x reprodução em bovinos de leite – Ricarda Maria dos Santos/ UFU

08h50 – 09h40: Estratégias para incremento da produção de embriões em MS – Fabiana A. Melo Sterza/ UEMS

09h40 – 10h00: Coffee break

10h00 – 10h50: Produção e congelamento de embriões – o que temos de novo? – Gisele Zoccal Mingoti/ UNESP Araçatuba

10h50 – 11h20: Mesa redonda

11h20 – 13h20: Almoço

13h00 – 13h50: Uso de touros melhoradores / Usando as informações da genética para aumentar a produtividade em gado de corte? – José Bento S. Ferraz/ USP

13h50 – 14h40: Manejo sanitário de bovinos – Iveraldo Dutra/ UNESP Araçatuba

14h40 – 15h00: Coffee break

15h00 – 16h15: Dados locais de campo (duração de 20 minutos cada):

. Criação de Brangus no Pantanal – José Lemos Monteiro (Zé Ito)

. Sistema de produção de gado de corte com integração ILPF – José Albino Zacarin/ Fazenda Santa Verginia

. IATF em larga escala associada a programa de melhoramento – Marcus Vinicius Back Ferreira/ Fazenda Sunsas

16h15 – 17h10: Espaço colaboradores

17h10 – 18h00: Mesa redonda

18h00: Encerramento