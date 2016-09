Publicada em 20 de setembro de 2016 às 18:40

Os pesquisadores Catia Urbanetz e José Felipe Ribeiro realizaram um minicurso de oito horas sobre Implantação de Espécies Florestais no Bioma Pantanal e Cerrado na última sexta-feira (16). A atividade aconteceu em Aquidauana (MS), durante a realização do 3º Simpósio Brasileiro Florestal e do 4º Simpósio Florestal Sul-Mato-Grossense, promovidos pela UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Catia é pesquisadora da Embrapa Pantanal (Corumbá-MS) e Felipe é da Embrapa Cerrados (Planaltina-DF). Ambos apresentaram os principais resultados do projeto Biomas, desenvolvido em parceria da Embrapa com a CNA (Confederação Nacional da Agricultura), que busca soluções técnico-científicas para a proteção e o uso sustentável de paisagens rurais no campo, testando modelos para uso da árvore com fins econômicos e ambientais nos seis biomas do país.

“Além disso, mostramos também as ferramentas desenvolvidas em um projeto especial da diretoria da Embrapa que prevê disponibilizar soluções tecnológicas para adequação da paisagem rural ao Código Florestal Brasileiro”, afirmou Catia. Entre essas ferramentas estão uma cartilha de produção de mudas de espécies, já pronta para o Cerrado e em desenvolvimento para o Pantanal, e a ferramenta Webambiente, que será lançada no dia 20 de outubro. Adicionalmente, Felipe destacou que também foram abordados diversos aspectos da Lei de Proteção da Vegetação Nativa para o Cerrado e Pantanal. Participaram do curso 20 estudantes universitários dos cursos de agronomia e engenharia florestal.