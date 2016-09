Publicada em 7 de setembro de 2016 às 09:00

Filha do cantor Fábio Jr., Tainá lança carreira musical com EP produzido por Cesar Lemos

Tainá, filha do cantor Fábio Jr., lança “A Gente Fala Demais”, música autoral que fará parte do primeiro EP da artista que contará com quatro faixas.

O álbum gravado no Studio VIP, de Dudu Borges, traz produção de Cesar Lemos e será divulgado até o final deste mês de setembro.

“Esta é uma nova fase da minha vida e estou muito feliz e bastante ansiosa! ‘A Gente Fala Demais’ é uma música minha em parceria com a Renata Fausti. Escrevi porque sinto que as coisas não precisam ter explicação. As coisas não precisam fazer sentido, mas sim fazer sentir. É como penso e como sou. Por mais simples que seja a letra, ela diz tudo: a gente fala demais”, comenta Tainá que com uma personalidade forte e romântica se rende a carreira artística após passar por cinco cursos: publicidade, gastronomia, direito, decoração e psicologia.

Vale lembrar que a jovem participou de dois projetos com o pai Fábio Jr., dividindo com ele o microfone nas músicas “Fullgás” (CD Íntimo) e “Não Posso Reclamar de Nada” (DVD Íntimo Ao Vivo).

O áudio de “A Gente Fala Demais” está disponível no site oficial: http://www.taina.art.br/

A Gente Fala Demais

(Tainá / Renata Fausti)

A gente fala demais

Tentando explicar

Nem sabe direito aonde isso tudo vai dar

A gente erra

Querendo acertar

Porque que a gente fala tanto?

Porque que a gente pensa tanto?

Porque que a gente briga tanto?

Porque?

Enquanto isso o amor, está aqui…(comigo)

Fez um pedido, e me fez dormir…(contigo)

Enquanto isso amor, não vá fugir

Não faz sentido acabar… com isso….

Com isso…

A gente fala demais