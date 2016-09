Publicada em 1 de setembro de 2016 às 14:18

Palmeiras e Flamengo foram julgados e punidos nesta quinta-feira por causa da confusão envolvendo as duas torcidas no confronto entre as duas equipes ocorrido no dia 5 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em decisão inédita, o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) optou por penas alternativas para os times, sem a necessidade de jogos com portões fechados. Para o Palmeiras, a punição será de cinco partidas sem a presença de torcidas organizadas e com o setor Gol Norte do Palestra Itália vazio. Além disso, o Alviverde não poderá ter torcida em outros cinco jogos como visitante e terá de pagar uma multa de R$ 60 mil, que será revertida para instituições de caridade.

Para o Flamengo, a pena contempla três partidas como mandante sem a presença das torcidas organizadas, mantendo 20% do estádio fechado, e mais três jogos sem torcedores como visitante. O Rubro-Negro ainda será obrigado a pagar R$ 30 mil de multa, que também serão revertidos para ações sociais.

As punições para Palmeiras e Flamengo não tem valor imediato. O pleno do STJD decidiu que as penas passarão a valer após dez dias da data do julgamento, a contar a partir desta quinta-feira. Desta forma, o Verdão não sofrerá sanções para o clássico contra o São Paulo, na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), no Palestra Itália.

Da Gazeta Esportiva