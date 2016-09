Publicada em 21 de setembro de 2016 às 07:09

Ronaldo Botelho Piacente, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), deferiu na noite desta terça-feira o pedido da Procuradoria para a interdição parcial da Arena Corinthians. A denúncia é referente à confusão ocorrida na partida entre Corinthians e Palmeiras, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo despacho, a decisão ainda não deverá valer para o jogo de quarta-feira, entre o Alvinegro e o Fluminense, às 21h45 (de Brasília), pela Copa do Brasil, que já tem todos os ingressos do setor norte esgotados.

No despacho, Ronaldo Botelho Piacente determinou a interdição do setor norte do estádio, onde ocorreu o confronto entre torcedores de organizadas do Corinthians com a Polícia Militar. A interdição deverá ser mantida até que o clube comprove que o local está em condições de segurança e com os devidos consertos das partes quebradas na briga.

Além disso, o Corinthians fica proibido de vender ou ceder ingressos para os integrantes das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Estopim da Fiel até que o processo seja julgado e finalizado no STJD do Futebol. O despacho deixa claro ainda que o setor da Arena Corinthians destinado a essas torcidas organizadas deverão ficar vazios.

O presidente destacou que tal medida foi tomada por “entender que há fundado receio de dano irreparável (grave ameaça da torcida organizada praticar violência), bem como que a sociedade espera da Justiça Desportiva uma resposta imediata em casos de tamanha gravidade”. A interdição deverá ser estendida para todas as partidas de futebol realizadas na Arena Corinthians, até decisão final do processo.

Da Gazeta Esportiva