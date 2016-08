Publicada em 1 de setembro de 2016 às 08:30

Star Trek: Sem Fronteiras é a maior estreia da semana. Após a franquia Jornada nas Estrelas ser reiniciada nos cinemas por J.J. Abrams, a sequência de Star Trek (2009) e Além da Escuridão – Star Trek (2013) mostra que a nave Enterprise foi quase destruída e Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) e sua equipe terão de sobreviver em um planeta remoto, cheio de ameaças, onde enfrentam o vilão Krall (Idris Elba).

Com direção de Justin Lin, de Velozes & Furiosos 6 e do ainda inédito Space Jam 2, Star Trek: Sem Fronteiras conta ainda com Simon Pegg (também roteirista), Zoe Saldana e Anton Yelchin (1989 – 2016) no elenco. O filme de ação, aventura e ficção científica abre em 686 salas de cinema, sendo 492 telas 3D e 12 em IMAX.

Refilmagem de uma comédia romântica argentina, o filme nacional Um Namorado Para Minha Mulher traz Caco Ciocler no papel de Chico, um homem que não acredita mais em seu casamento de 15 anos com Nena (Ingrid Guimarães). Sem coragem de pedir o divórcio, ele contrata Corvo (Domingos Montagner), um galanteador profissional que tentará seduzir sua esposa. Com direção de Julia Rezende (Meu Passado Me Condena – O Filme, Ponte Aérea), o filme estreia em 414 salas.

Depois de concorrer à Palma de Ouro no prestigioso Festival de Cannes e vencer diversos prêmios em festivais ao redor do mundo, Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, estreia nesta quinta-feira. Mais de 10 anos depois de estrelar um filme brasileiro, Sônia Braga vive Clara, uma jornalista aposentada e viúva que enfrenta a voraz especulação imobiliária em Recife tornando-se a única residente remanescente de um condomínio que está na mira de uma construtora. O elenco conta ainda com Maeve Jinkings, Irandhir Santos e Humberto Carrão. Abre em 85 salas.

O terror O Sono da Morte, de Mike Flanagan, estreia em 145 salas de cinema. Na trama, Jessie (Kate Bosworth) e Mark (Thomas Jane) decidem adotar uma criança pequena após a morte de seu filho biológico. Entretanto, o casal se envolve numa série de eventos sobrenaturais após perceber que o pequeno Cody (Jacob Tremblay) tem um problema. Toda vez que o garoto dorme e tem pesadelos, os monstros e situações aterrorizantes que se passam na mente do menino ganham a realidade.

As demais estreias são a comédia dramática histórica nacional Rondon, O Desbravador, de Marcelo Santiago e Rodrigo Piovezan (estreia em 15 salas); a comédia italiana Loucas de Alegria, de Paolo Virzì (estreia em 14 salas); e o drama dinamarquês A Comunidade, de Thomas Vinterberg (estreia em seis salas).

