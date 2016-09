Publicada em 11 de setembro de 2016 às 08:51

Acontece na terça-feira, 13 de setembro, a partir das 8hs, o Seminário de Atualização Tecnológica na Cultura da Soja. O evento que deve reunir cerca de 100 pessoas, entre produtores rurais, pesquisadores, professores, técnicos agrícolas e estudantes será realizado na sede da Fundação Instituto de Tecnologia e Inovação de Nova Andradina (Finova), no Distrito Industrial José Marques, em Nova Andradina (MS).

O objetivo do Seminário, que está sendo realizado pela Finova e a Embrapa Agropecuária Oeste é proporcionar oportunidade de capacitação e atualização tecnológica sobre a cultura da soja, visando a sustentabilidade da produção agropecuária na região de Nova Andradina.

Três palestras, um debate e apresentação do futuro Campus Tecnológico de Integração da Finova serão realizadas durante o evento com encerramento para às 12hs. Após abertura do evento, a palestra ministrada pelo pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Carlos Ricardo Fietz intitulada “Principais limitações da produção de soja na Região Leste do MS”, vai apresentar características agrometeorológicas e algumas limitações do solo da região, que apresenta baixa capacidade de armazenamento de água.

Na sequência, o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Júlio Cesar Salton, falará sobre “Sistemas integrados de produção em solos arenosos de MS”. Após o intervalo o Secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar, Fernando Medes Lamas, falará sobre o “Programa Terra Boa”, de recuperação de áreas degradadas do MS. Em seguida será realizada apresentação do Campus, por meio do Presidente da Finova, Renato Pires da Silva Filho.

“O evento é oportunidade de iniciar de forma prática a parceria com a Embrapa, que servirá como um ponto de referência para os agricultores da Região Leste do MS. É ainda uma oportunidade de capacitação dos interessados em favor da safra de soja de 2017”, destaca o Renato.

O evento conta com apoio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, UEMS, Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Grupo Educacional Uniesp, Agraer e Sepaf.

Finova – A Finova atua na Região Leste do MS, que reúne as cidades de Nova Andradina, Bataguassu, Anaurilândia, Bataiporã, Taquarussu, Novo Horizonte do Sul, Ivinhema e Angélica. Esses oito municípios serão amplamente beneficiados pelas atividades propostas pela Finova, que pretende estabelecer caminhos para que a ciência, tecnologia e inovação sejam utilizadas em benefício dos setores produtivos regionais.

A iniciativa que levou a criação da Finova partiu da Prefeitura de Nova Andradina, que pretende em parceria com as universidades e os institutos de pesquisa, promover o desenvolvimento sustentável com base na ciência, na tecnologia e na inovação. “A Finova funciona como um centro de referência tecnológica para as empresas e outras organizações públicas e privadas de Nova Andradina e região, desenvolvendo assim, a economia, a sociedade, a infra-estrutura, o meio ambiente e a gestão pública”, explica Renato.

Todas as atividades da Finova estão organizadas por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Base Tecnológica e Inovação (Probatec), que, estruturado em quatro subprogramas: Probatec Agronegócio, Probatec Digital, Probatec Ambiental e Probatec Parcerias. A Finova já tem Núcleos definidos de atuação e projeto arquitetônico para construção de seu Parque Tecnológico.

A tomada de decisões da Finova é feita por meio do seu Conselho Curador, da qual a Embrapa Agropecuária Oeste conta com a presença de dois representantes: o Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologia, Auro Akio Otsubo e do pesquisador Claudio Lazzarotto.