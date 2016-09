Publicada em 12 de setembro de 2016 às 17:17

O Sistema S promove, nesta quinta-feira (15/09), a partir das 19 horas, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o Encontro de Negócios, que vai envolver a Fiems, Sesi, Senai, IEL, CIN e Sebrae/MS. Na oportunidade, serão apresentados os serviços disponíveis pelas entidades aos representantes de indústrias e contabilistas, além de micro e pequenos empreendedores.

Conforme a programação, as participantes terão a palestra “Gestão em SST para as Indústrias”, realizada pelo Sesi, enquanto o Senai, o IEL, o CIN e o Sebrae/MS também farão apresentações sobre as soluções disponíveis. Após as apresentações, os participantes poderão participar da mesa de negócios com equipes técnicas que estarão presentes para detalhar os serviços e negociar com os interessados, além de tirar dúvidas.

No caso do Sesi, serão apresentados os dados da atuação das escolas na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de cursos e palestras com foco na saúde do trabalhador, NRs (Normas Regulamentadoras) e informática básica e avançada, bem como a consultoria em Gestão em SST (Segurança e Saúde no Trabalho), que é um novo serviço oferecido pela entidade.

Já o Senai irá mostrar os serviços de educação profissional, educação superior e educação a distância, bem como apresentar os segmentos profissionais do mercado sul-mato-grossense e os serviços em tecnologia e inovação como o Programa Senai de Gestão Ambiental, Programa Senai de Manutenção Industrial, Programa Senai de Gestão Energética e o Programa Senai de Logística. Além disso, a entidade detalha os serviços do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas (IST Alimentos e Bebidas), o Instituto Senai de Inovação em Biomassa (ISI Biomassa) e o LabSenai Cerâmica.

No encontro, o IEL falará sobre a educação empresarial, a qualificação de fornecedores, o programa de estágio, gestão empresarial e outras soluções empresariais. O CIN da Fiems vai apresentar as portas de acesso ao mercado internacional por meio dos serviços de apoio à internacionalização das empresas, inteligência comercial, capacitação voltada ao comércio exterior, promoção de negócios, emissão de documentos, atestado de produção e atestado Fomentar Fronteiras.

Já o Sebrae/MS vai apresentar o portfólio sobre o cenário atual da atuação de micros e pequenas empresas, mostrando soluções de problemas aos empresários. Eles poderão encontrar informações valiosas para tomar decisões em relação ao seu negócio, além de conhecerem estatísticas, dados e pesquisas e informações sobre empreendedorismo, exportações, cenários, entre outros tópicos.

Serviço – Os interessados podem se inscrever pelo link https://docs.google.com/forms/d/1JoxSpxX7szCigKMcFqJ-c2mWun2XFjPq-lskvm8qbwE/edit