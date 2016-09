Publicada em 21 de setembro de 2016 às 07:30

SIMTED realiza sabatina com candidato(a)s à prefeitura de Dourados no dia 27

Educação e Serviço Público pautam o diálogo entre o(a)s concorrentes, que poderão assinar uma Carta Compromisso com a categoria ao final do evento

O SIMTED (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação) de Dourados realiza, no próximo dia 27 de setembro, uma sabatina com os candidatos à prefeitura, para um diálogo com a categoria sobre Educação e Serviço Público.

Todo(a)s o(a)s candidato(a)s das cinco chapas que disputam a majoritária foram convidados. Nesta segunda-feira (19), a diretoria do SIMTED se reuniu com assessores dos candidatos para discutir o formato e regras para o evento.

A sabatina será dividida em cinco blocos. No primeiro, o(a)s candidato(a)s terão um tempo igual para apresentação; Na segunda etapa, ele(a)s responderão a cinco perguntas elaboradas pela diretoria; No terceiro, cinco filiados do SIMTED, que estiverem na plateia, poderão questionar o(a)s sabatinado(a)s. No último bloco, o(a)s postulantes ao executivo realizarão considerações finais.

Todas as perguntas serão relacionadas somente aos temas Educação e Serviço Público. No encerramento, será lida uma “Carta Compromisso com a Educação”. O(a)s candidato(a)s que se comprometerem com as propostas contidas no documento devem assinar a carta.