Publicada em 6 de setembro de 2016 às 18:03

Cenário econômico é tema de palestra de Felipe Muratore Bicca, Coordenador de Produtos de Investimento do Banco Cooperativo Sicredi

A Sicredi Centro-Sul MS promoveu, no dia 30, uma palestra com o Coordenador de Produtos de Investimento do Banco Cooperativo Sicredi, no Espaço Saber, em Dourados (MS). Com o tema Cenário Econômico, o evento contou a participação de associados, empresários, produtores rurais e colaboradores da Cooperativa.

Durante a palestra, Bicca apresentou ao público presente que mesmo o Brasil estar passando por um período de recessão e com um cenário econômico adverso, a agricultura, que é a base e força da economia na região sul do Mato Grosso do Sul, mantém um bom desempenho e faz com que o impacto seja menor na região. Além disso, o palestrante também mostrou dados que mostram a conjuntura do estado e do país, apresentando uma previsão para equilíbrio financeiro a partir de 2018 e também apresentou dicas de investimento para este período.

“É muito importante sabermos qual é o melhor investimento para a situação atual que estamos vivenciando. Para isto, três perguntas chaves são: ‘Para que estou investindo?’, ‘Quando preciso usar os recursos?’ e ‘Quero ou posso correr riscos?’. Com esta análise, é possível diferenciar o perfil do investidor e a forma mais segura de aplicar os seus recursos. Entretanto, o mais importante, é conseguir diversificar os seus investimentos”, ressaltou Bicca.

Segundo o Diretor Executivo da Sicredi Centro-Sul MS, Giorgio Martins Bonato, a Cooperativa oferece palestras como esta com o intuito de subsidiar os associados nas suas decisões financeiras com informações de mercado e cenário econômico. “Nós estamos preocupados com a vida financeira de nossos associados, por isso, os colaboradores também são capacitados para auxiliar os associados em seus investimentos. Qualquer dúvida, converse com o gestor da sua conta no Sicredi”, afirmou o Diretor Executivo.