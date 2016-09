Publicada em 19 de setembro de 2016 às 12:44

As pinturas das aves estão sendo revitalizadas por meio da cooperação da comunidade douradense mediante parceria da Sicredi Centro-Sul MS com o Edifício Adelina Rigotti

A Sicredi Centro-Sul MS, com a cooperação de seus associados e da comunidade, já entregou o primeiro lado da restauração da pintura das aves do Edifício Adelina Rigotti, conhecido como “Prédio das Araras”. Desde julho, a Cooperativa está promovendo a ação social que visa estimular a comunidade a contribuir com a revitalização por meio do investimento em poupança.

Esta ação consiste em incentivar o envolvimento social para que todos contribuíam com a restauração deste ponto de referência para o município. Além disso, mostra que a Sicredi Centro-Sul MS é a instituição financeira que se preocupa com a região em que está inserida, se aproximando cada vez mais da comunidade douradense.

De acordo com o presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, a ação ainda continua e aqueles que querem contribuir devem procurar uma das unidades de atendimento do Sicredi em Dourados. “Só é preciso abrir ou trazer a sua poupança para o Sicredi, assim já estão cooperando com a revitalização das araras. É simples e fácil”.

Segundo o Presidente, esta ação é uma forma de envolver toda a sociedade neste projeto. “Quem não conhece o Prédio das Araras ou já não se localizou no centro da cidade por ele? Queremos que a população possa dizer para seus filhos ou netos que também ajudou na restauração desta obra de arte”, enfatiza Masiero.

Para o artista plástico autor da obra e também o responsável pela revitalização, Cleir Ávila, a restauração dos painéis representa a preocupação do Sicredi e da comunidade na preservação e na valorização da cultura local. “Mesmo a obra ainda não ser reconhecida oficialmente como patrimônio público cultural, ela já é um ponto de referência para o município”, afirma o artista plástico.

Todas as pessoas que contribuírem depositando valores em sua poupança nas unidades do Sicredi em Dourados ganharão brindes como forma de incentivo na participação da ação. Estes brindes podem variar de acordo com os valores aportados, desde imã de geladeira ou chaveiro até uma camiseta ecológica, todos personalizados com a pintura das araras.

Além disso, também participam da Campanha Promocional “Poupar e Viajar é Tudo de Bom”, com sorteios de viagens nacionais e internacionais e a 24 Xboxs 360. E, ainda, poderão ter a isenção na taxa da cesta de relacionamento, “para isto deverão manter um valor mínimo estabelecido pela Cooperativa em saldo de poupança”, afirma o Diretor Executivo da Sicredi Centro-Sul MS, Giorgio Martins Bonato.

Sobre a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 20 municípios da região sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados (5), Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante. Atualmente são mais de 65 mil associados atendidos pela Cooperativa.