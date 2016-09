Publicada em 2 de setembro de 2016 às 09:24

Paula Fernandes será uma das convidas especiais de Andrea Bocelli no show que o italiano fará no dia 13 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. A sertaneja entrou para a lista de convidados, que contará também com a presença do pianista e maestro americano Eugene Kohn, a soprano cubana Maria Aleida Rodriguez e a violinista americana Caroline Campbell, além do Coral e Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e Coral Juvenil do Guri.

Em comunicado enviado à imprensa, Paula Fernandes diz que não pode revelar quais canções interpretará ao lado do tenor, mas promete momentos inesquecíveis. “Estou muito feliz em dar mais um passo importante na minha carreira, vendo nascer este projeto que fiz com todo carinho e dedicação. Mais feliz e orgulhosa fico em poder dividir o palco com este astro tão querido. Mais um encontro inesquecível”, comemora na nota oficial.

Andrea Bocelli vem a São Paulo com a turnê do seu disco Cinema, que celebra sucessos musicais da sétima arte. Inicialmente, o italiano faria uma única apresentação na cidade no dia 12 de outubro, mas, após os ingressos esgotarem, ele abriu uma segunda data no dia 13. A compra das entradas pode ser feita pelo site do Ingresso Rápido, os valores ainda disponíveis variam entre 150 e 300 reais.

Do Entretenimento