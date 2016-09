Publicada em 19 de setembro de 2016 às 18:04

A pesquisa conjuntural do setor de serviços de Mato Grosso do Sul, referente ao mês de julho deste ano, aponta uma queda de -3,4% em comparação ao mesmo período de 2015. Os dados foram apurados pelo Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS). O maior índice de queda registrado foi o de serviços profissionais administrativos e complementares, com redução de -4,3%, seguido pelo setor de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correios (-2,9%). Os serviços de informação e comunicação apresentaram queda de -1,4%.

Os chamados serviços prestados às famílias, onde se inclui, por exemplo, a alimentação fora de casa, registrou o maior crescimento (3,8%), seguido pelo turismo (3,3%) e outros serviços (0,8%).

O setor de serviços do Estado apresentou desempenho bem abaixo da média nacional, que registrou crescimento de 0,3%. A pesquisa aponta ainda os dados sobre o nível de emprego do setor, que em julho registrou uma queda de -0,29%, o segundo pior índice do Centro-Oeste, perdendo apenas para o Distrito Federal (-0,39%).

A pesquisa tem como objetivo acompanhar o comportamento dos principais segmentos dos serviços do Estado, usando como base a Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

