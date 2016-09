Publicada em 10 de setembro de 2016 às 07:27

A Escola do Sesi de Campo Grande promove neste sábado, 10, das 14 às 20 horas, no Shopping Norte Sul Plaza, uma oficina de robótica voltada para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade. A oficina será montada na Ri Happy, que é parceira da iniciativa, e tem como objetivo divulgar as aulas de robótica com uso da ferramenta Lego para os frequentadores da loja, que poderão verificar como uma simples brincadeira pode auxiliar no desenvolvimento do conhecimento por meio de situações reais de solução de problemas, trabalho em equipe e alcance de metas.

Segundo o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal Cardoso, com iniciativas como essas, é possível preparar para situações reais os futuros profissionais desde sua juventude. “Essas oficinas de robótica potencializam a percepção do Sesi como um formador de profissionais diferenciados para o mercado de trabalho. A nossa área de educação está na vanguarda quanto ao uso de métodos complementares de auxílio ao aprendizado e a robótica é uma delas”, destacou.

Ele completa que a oficina consistirá na montagem e programação de robôs, seguindo um manual previamente orientado pelas instrutoras do Sesi que estarão presentes na loja da Ri Happy no Shopping Norte Sul Plaza. A montagem e programação de robôs terá como base materiais e metodologia elaborados com a metodologia Lego, sendo, ao todo, três tipos: Genius Amarelo Goleiro, Genius Amarelo Chutador e Líder Polar Trek Segue Linha.

Das 14 horas às 15h30 serão montados robôs Genius Amarelo Goleiro e Genius Amarelo Chutador, enquanto das 16 horas às 17h30 serão montados os robôs Líder Polar Trek Segue Linha e, das 18 horas às 19h30, serão montados os robôs Genius Amarelo Chutador e Genius Amarelo Goleiro. Além disso, será sorteada uma mensalidade do curso de robótica oferecido pela Escola do Sesi de Campo Grande entre os participantes da oficina.

Para a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, as oficinas de robótica possibilitam às crianças e aos adolescentes a construção e programação de robôs. “A oficina vai incentivar a pesquisa, promover o trabalho em equipe, exercitar as habilidades motoras e estimular a criatividade, além de explorar conceitos robóticos, científicos e tecnológicos. Essa é uma oportunidade de desenvolver o saber além do conhecimento conceitual, trabalhando atitudes e habilidades”, pontuou.