Publicada em 6 de setembro de 2016 às 09:05

O Sesi de Mato Grosso do Sul promove, dias 15 e 16 de setembro, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande, o 1º Workshop sobre Gestão em SST (Saúde e Segurança do Trabalho), que vai reunir os departamentos regionais de todo o Brasil para demonstrar as soluções e aplicações do método. O evento é voltado somente para os departamentos regionais do Sesi interessados em desenvolver gestão em SST para grandes, médias, pequenas e micro indústrias.

Segundo o gerente de SST do Sesi do Estado, Evandro de Souza Ramos, a intenção é compartilhar a expertise do Departamento Regional de Mato Grosso do Sul, que tem se consolidado como referência no tema no Brasil, para os outros departamentos do País. “Até o momento já temos inscritos os departamentos regionais do Sesi do Acre, Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina, totalizando 32 pessoas, entre superintendentes e pessoal das áreas técnicas”, detalhou.

No primeiro dia do Workshop, dia 15 de setembro, o evento será aberto às 8 horas pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, e pelo superintendente do Sesi no Estado, Bergson Amarilla, enquanto, logo em seguida, a diretora de SST do Sesi no Estado, Adriana Sato, fará uma apresentação sobre a solução Sesi em SST para as grandes e médias indústrias. Ela vai detalhar o manual da solução Sesi MS em Gestão de SST, relatórios de entrega e modelo de contrato.

Já no período da tarde, a partir das 13h30, o gerente de SST do Sesi do Estado, Evandro Ramos, fará uma apresentação sobre a solução Sesi em SST para as micro e pequenas indústrias. Ele explicará o manual da solução Sesi MS em Gestão de SST, relatório de entrega, modelo de contrato, sistemas informatizados de SST e parceria com o Sebrae.

Para o segundo dia, dia 16 de setembro, também a partir das 8 horas, o gerente de sistemas e inovação do Sesi do Estado, Ricardo Egídio dos Santos Junior, apresentará os sistemas informatizados e inteligentes de SST, abordando o business intelligence. No período da tarde, a partir das 13h30, será detalhado o cronograma de implantação, destacando o modelo de projetos estruturantes e parceria Sebraetec, enquanto em seguida será encerrado o evento.

Serviço – Mais informações pelo email gestaosst@ms.sesi.org.br