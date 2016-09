Publicada em 6 de setembro de 2016 às 12:07

Dando sequencia ao processo de implantação do Programa de Gestão Por Competência, a Coordenadoria de Gestão de Carreiras e Desempenho (Coged) vinculada a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) esteve em Dourados nesta segunda-feira (5) com servidores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

O encontro reuniu cerca de 800 servidores do eixo social do qual fazem parte as Secretarias de Direitos Humanos Assistência Social e Trabalho, Educação, Saúde, Segurança e de habitação e vinculadas, para apresentação e orientações sobre o Programa de Gestão por Competências, que tem como foco principal o desenvolvimento dos servidores públicos através do aperfeiçoamento das habilidades e valores individuais.

Acompanhada do Secretario interino de Administração e Desburocratização Édio Viegas, a Coordenadora do Projeto de Gestão por Competencias, Ana Carina do Prado Ávila Versbisck definiu o programa como um projeto que estabelece o desenvolvimento e valorização das pessoas na gestão publica. “É um processo de gestão que além de aperfeiçoar a eficiência do serviço publico. Sendo bom para o servidor público, se torna uma politica de Estado e faz com que o Estado se desenvolva e se modernize” pontua Ana Carina.

O questionário estará disponível para os servidores que compreendem o eixo social, no endereço eletrônico www.meritocracia.ms.gov.br até dia 23 de setembro. Neste período é possível acessar quantas vezes for necessário até que seja concluído o questionário.