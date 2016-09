Publicada em 9 de setembro de 2016 às 17:30

Nos dias 12 a 16 de setembro, o município de Dourados e grande região estarão recebendo mais uma vez o serviço itinerante do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de MS (Setlog/MS).

“Recebemos pedidos de muitas empresas que não puderam fazer o recadastramento ou que desejam esclarecer dúvidas desde a última vez em que a unidade móvel esteve em Dourados, e para atender esta demanda estaremos retornando na região na próxima semana”, explica Cláudio Cavol, presidente do Setlg/MS.

No serviço itinerante, as empresas de transporte rodoviário de cargas poderão fazer o recadastramento do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), sem o qual elas não podem atuar na realização de frete a terceiros.

Além do RNTRC, também é possível fazer a alteração de dados do transportador, modificação da frota de um transportador para outro, reimpressão do certificado do RNTRC, comunicado de extravio de adesivo; alterações de dados do transportador e consultas em geral.

No ponto de atendimento não poderá ser feito a alteração de domicílio do transportador e nem o cancelamento do registro, que deve ser alterado junto à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Cavol faz um alerta aos empresários para que coloquem em dia registros e cadastros a fim de atuarem na legalidade e evitarem prejuízos e transtornos, como multas ou a suspensão do veículo. As placas com final 8 devem fazer o recadastramento do RNTRC até o dia 16 de outubro.

Serviço

Data: 12 a 16 de setembro

Horário: 7h30 às 11h e das 13 às 17h

Local: Coopersul – Dourados

End: Rua Wilson Dias de Pinho, 1545 – sala 4 (uma quadra da Marcelino Pires)

Mais informações: 9 9222-5995 (Emerson)