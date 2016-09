Publicada em 10 de setembro de 2016 às 09:47

A aplicação da prova objetiva do concurso público para técnico-administrativos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) ocorrerá neste domingo, 11. Foram registradas mais de 12 mil inscrições para as 60 vagas disponíveis.

As provas serão realizadas pela manhã, para os cargos de nível intermediário, e à tarde, para os cargos de nível básico e superior. Os candidatos devem se apresentar às 7 horas e às 13h30, no horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos farão as provas em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. A relação das inscrições homologadas, os locais de prova o ensalamento dos candidatos estão disponíveis em www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Ao comparecer para a aplicação, o candidato deve portar caneta esferográfica azul ou preta e documento de identificação com foto. Após o fechamento dos portões não será permitido o ingresso nos locais de prova.

Prova – Será composta por 50 questões de múltipla escolha em língua portuguesa (10), raciocínio lógico (5), informática (5), legislação (10) e conhecimento específico (20), totalizando 100 pontos. A duração será de quatro horas.

Será considerado aprovado o candidato que fizer pelo menos 60 pontos na prova objetiva, não obtiver zero em nenhuma área de conhecimento e se classificar dentro do limite estipulado para cada cargo.

O gabarito preliminar deverá ser divulgado no mesmo dia da realização da prova. Já o resultado final do concurso está previsto para 27 de setembro

Concurso – É organizado pelo Instituto Brasil (www.institutobrasil.net.br). Foram registrados 12.498 candidatos para as 60 vagas ofertadas para técnico-administrativos com formação de nível básico, intermediário e superior.

O cargo de Assistente em Administração é o mais concorrido, com 749 candidatos por vaga, seguido pelo cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com 420 por vaga.

A remuneração vai de R$ 2.197,04 (nível básico) a R$ 4.124,54 (nível superior), já incluído o valor do auxílio-alimentação.

O candidato nomeado e empossado no cargo poderá exercer suas atividades em qualquer um dos campi do IFMS, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã ou Três Lagoas. A distribuição ficará condicionada à classificação do candidato.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogada por igual período a critério da instituição.

Contato – Mais informações podem ser solicitadas à Central de Atendimento do Instituto Brasil pelo e-mail contato@institutobrasil.net.br ou pelos telefones (45) 3326-1928 e (45) 9821-5390.