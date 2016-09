Publicada em 19 de setembro de 2016 às 16:27

Senhor Sinistro é confirmado como o vilão do filme Wolverine 3

Segundo o CinemaBlend, o vilão principal de “Wolverine 3” foi finalmente confirmado: Senhor Sinistro. A informação foi divulgada pelo produtor Simon Kinberg e pelo diretor Bryan Singer nos comentários do DVD de “X-Men: Apocalipse”, confirmando a ligação entre a cena pós-créditos deste filme com “Wolverine 3”.

A cena pós-creditos de “X-Men: Apocalipse” mostra o local de onde Wolverine foge, com um grupo de homens de terno entrando no local para recuperar uma amostra de sangue da Arma X, o Wolverine, e depois guardando numa maleta com o nome “Essex Corp”. Tal empresa pertence a Nathaniel Essex, o Senhor Sinistro.

Ainda não se sabe quem fará o personagem, mas o papel de Richard E. Grant (“Drácula de Bram Stoker”) no filme é descrito como um “cientista maluco”, o que pode indicar que ele será o vilão. “Wolverine 3” também contará com outro vilão interpretado por Boyd Holbrook (da série “Narcos”), descrito como “um implacável e calculista chefe de segurança de uma empresa global”.

A trama do filme se passará no futuro e Hugh Jackman volta ao papel principal pela última vez. O elenco conta também com Patrick Stewart (“X-Men: Apocalipse”) como o Professor Xavier, Stephen Merchant (“Passe Livre”) e Eriq La Salle (da série “A Gifted Man”).

James Mangold retorna para a direção, com roteiro assinado por David James Kelly. “Wolverine 3” tem data de estreia marcada para março de 2017.

Do cinemacomrapadura