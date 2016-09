Publicada em 20 de setembro de 2016 às 18:20

Para incentivar a capacitação profissional em Mato Grosso do Sul, o Senai lança a promoção que dará 34 bolsas de estudo com 50% de desconto nos cursos técnicos a distância nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Rio Verde, Aparecida do Taboado, Nova Andradina, Maracaju e Três Lagoas. Serão duas bolsas de estudo sorteadas por curso para quem efetivar a matrícula até dia 17 de outubro e cumprir todas as normas do regulamento.

Segundo a gerente de educação do Senai, Dagmar Tavares Viana, o evento tem como objetivo incentivar os estudantes e ajuda-los a encontrarem ou encaminharem a própria carreira. “Além da bolsa de estudos, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Rio Verde, Aparecida do Taboado, Nova Andradina, Maracaju e Três Lagoas ocorrerá o plantão de atendimento e visitação para que os alunos conheçam o que é o Senai, os laboratórios e nossa qualidade de ensino”, afirmou.

Os cursos técnicos a distância disponibilizados pelo Senai são técnico em segurança no trabalho, eletroeletrônica, manutenção e suporte em informática, edificações, meio ambiente, controle ambiental e técnico em automação industrial. As pré-matrículas podem ser feitas no site www.meufuturoagora.com.br, sendo que o regulamento completo da promoção está no link http://www.fiems.com.br/noticias/regulamento-da-promocao-cursos-tecnicos-ead/22233.

Para se matricular, os interessados precisam apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4 recente, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia), comprovante de residência atualizado e certificado de reservista, certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos).

Serviço – Mais informações diretamente nas unidades do Senai ou pelos telefones (67) 9604-2677 (Aparecida do Taboado), (67) 3321-0421 (Campo Grande), (67) 3234-2800 (Corumbá), (67) 3411-2600 (Dourados), (67) 3458-5400 (Maracaju), (67) 3461-2141 (Naviraí) e (67) 3292-1747 (Rio Verde).