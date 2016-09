Publicada em 7 de setembro de 2016 às 12:05

Uma boa opção para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho são os cursos de formação técnica, que desenvolvem habilidades e conhecimentos necessários para atuar em uma área específica. Os interessados podem procurar uma unidade do Senac e conhecer as diversas opções oferecidas.

Em Campo Grande são oferecidos três cursos: Técnico em Enfermagem, com início dia 28 de setembro, Técnico em Estética, início dia 26 de setembro e Técnico em Programação de Jogos Digitais (28/09). Já em Dourados as opções são os cursos: Técnico em Enfermagem (26/09) e Técnico em Análises Clínicas (26/09). Em Corumbá a oportunidade é para o curso de Técnico em Enfermagem (24/10) e em Três Lagoas o de Técnico em Análises Clínicas (05/10).

Para se inscrever nos cursos, os interessados devem ter 16 anos completos no ato da matrícula e cursar, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio ou 2ª fase da Educação de Jovens e Adultos. O Senac ainda mantém uma política de descontos. Comerciários e Comerciantes tem 20% de desconto, ex-alunos que concluíram algum curso no período de um ano têm 10% e se preferir pagar à vista o desconto é de 5%. Além dos descontos oferecidos, o pagamento ainda é facilitado com parcelamento sem juros no cartão ou boleto.

Os cursos técnicos costumam ser mais curtos do que a maior parte dos cursos de graduação. Por isso a opção é interessante para quem tem pressa e quer ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Pesquisas demonstram que 84% dos alunos que fizeram cursos técnicos foram inseridos no mercado logo após a conclusão da capacitação. Um diploma técnico aumenta em média 24% a renda do trabalhador, gerando mais oportunidades de trabalho.

“Os profissionais de nível técnico conseguem boa aceitação nas empresas, especialmente pelo ensino focado e aprofundado em uma área de atuação”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

No Senac, todas as aulas são realizadas em laboratórios de última geração, com os mais modernos equipamentos do mercado, e são ministradas por docentes qualificados e com experiência e atuação no mercado. Os alunos contam ainda com o Banco de Oportunidades de Trabalho (BOT), que oferece encaminhamento para o mercado de trabalho e orientação profissional.

Serviço – Mais informações pelos telefones (67) 3312-6260 – Campo Grande, (67) 3234-2000 – Corumbá, (67) 3411-2400 – Dourados e (67) 3509-5100 – Três Lagoas; pelo e-mail atendimento@ms.senac.br ou no site: www.ms.senac.br/tecnicos.