Publicada em 19 de setembro de 2016 às 13:49

Opções variadas para quem busca por qualificação profissional estão disponíveis no Senac de Dourados. Na área de gestão tem o curso de Crédito e Cobrança – Cadastro, análise e concessão de crédito. O objetivo é proporcionar conhecimentos e habilidades nas atividades de cadastro de clientes, analisar e conceder crédito, atualizar-se com tipos e modelos de cobrança, entre outros temas. As aulas serão entre 26 de setembro e 19 de outubro, às segundas e quartas, das 19h às 22h, para alunos com no mínimo 16 anos de idade.

Tem também o curso de Liderança e Coach, que ensina as ferramentas é métodos de coaching para desenvolver o autoconhecimento, atingir objetivos, controlar resultados e liderar pessoas. Ensina também a fundamentação conceitual e técnica sobre os princípios básicos da liderança coach, as características do papel de coach diante da equipe de liderados e como potencializar o desenvolvimento e a capacidade de produção de cada componente da empresa. As aulas têm início dia 04 de outubro.

Na área de beleza tem o curso de Design de Sobrancelha, que proporciona aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas através da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente. O curso tem início dia 08 de outubro. É necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental (5º Ano) para se inscrever.

Outra opção é o curso de Automaquiagem, que ensina ao aluno desde o básico da maquiagem, a pele perfeita com aspecto natural, aplicação correta de cada produto, até dicas mais elaboradas como quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para realçar os pontos fortes do seu rosto. As aulas serão entre 24 de setembro e 15 de outubro, das 8h às 11h, aos sábados.

Para quem quer aprender mais sobre o Excel, a opção é o curso Excel – Criando Tabelas e Gráficos Dinâmicos, com início dia 26 de setembro e 8 horas/aula. O curso rápido foi criado especialmente para atender o público que não tem tempo para frequentar cursos com maior carga horária. As aulas proporcionam aos participantes, que já utilizam recursos básicos do Excel, agilidade e rapidez na construção de relatórios dinâmicos e funcionais.

E quem ainda não conhece a ferramenta, tem o curso Excel Básico, com início dia 26 de setembro e carga horária de 30 horas/aula. O aluno vai aprender a criar planilhas utilizando os principais recursos do aplicativo e partindo da análise de necessidades específicas, visando agilizar os processos de trabalho. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.

Mais informações sobre os cursos no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3411-2400 ou pelo e-mail atendimento@ms.senac.br