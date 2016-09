Publicada em 3 de setembro de 2016 às 11:15

O Senac de Dourados está com inscrições abertas para cinco cursos na área da beleza com início neste mês de setembro. Uma das opções é o curso na área de beleza, para quem gosta de cuidar do próprio visual, Automaquiagem, com carga horária de 12 horas e início dia 10 de setembro. Para se inscrever é preciso idade mínima de 16 anos e ensino fundamental incompleto.

O curso ensina a maquiar o próprio rosto, aplicando procedimentos de higienização da pele, técnicas de maquiagem com utilização de produtos adequados a cada tipo de pele, trajes e ocasião, valorizando o formato do rosto através das técnicas de luz e sombra e corrigindo pequenas imperfeições.

Para quem quer aprender a arte de embelezar unhas tem o curso de Manicure e Pedicure. No curso o aluno aprende técnicas específicas para o embelezamento e cuidado das unhas das mãos e dos pés, aplicando as normas de biossegurança, bem como o planejamento da carreira, adotando atitudes empreendedoras. Com 160 horas/aula, o curso forma profissionais por meio de aulas teóricas e práticas supervisionadas. O profissional pode atuar em salões de beleza, clínicas de estéticas, SPA e em domicílio, como contratado ou autônomo. Para participar é preciso idade mínima de 18 anos e ter cursado, pelo menos, o ensino fundamental II (completo até o 5º ano ou 4ª série do Ensino Fundamental). As aulas têm início dia 12 de setembro.

Outra opção é o curso de Maquiador, que capacita profissionais para criar e realizar maquiagens de embelezamento para eventos sociais, fotos, passarela, televisão e cinema, valendo-se de técnicas e produtos adequados, de conceitos de arte, moda, estilo e beleza, visando a uma composição estética harmônica. As aulas têm início dia 12 de setembro e para se inscrever é preciso ensino fundamental II incompleto e idade mínima de 16 anos.

Tem também o curso de Limpeza de Pele, com carga horária de 60 horas/aula. No curso, o aluno vai aprender a realizar procedimento estético facial de limpeza de pele, utilizando diferentes recursos manuais e cosméticos, sempre respeitando e orientando o cliente. Para participar é exigida idade mínima de 18 anos, formação técnica de nível médio em Estética, tecnólogo em Estética ou nível superior em Fisioterapia. As aulas têm início dia 12 de setembro.

E ainda o curso que ensina a prática de Cortes de Cabelo Masculino e Técnicas de Barbear. O curso ensina a realizar cortes de cabelos masculinos e design de barba de acordo com as técnicas clássicas, atuais e tendências. O aluno aprende ainda trabalhar com diversas ferramentas como máquinas, tesouras e navalhas, além de técnicas de visagismo, que é a análise da face do cliente. As aulas têm início dia 19 de setembro. O curso é voltado para profissionais cabeleireiros.

No Senac, todas as aulas são realizadas em laboratórios de última geração, com os mais modernos equipamentos do mercado, e são ministradas por docentes qualificados. Os alunos contam ainda com o Banco de Oportunidades de Trabalho (BOT), que oferece encaminhamento para o mercado de trabalho e orientação profissional.

Mais informações sobre os cursos no site: www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3411-2400 ou pelo e-mail atendimento@ms.senac.br