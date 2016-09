Publicada em 19 de setembro de 2016 às 17:12

Tendo como meta conscientizar condutores e transeuntes quanto ao uso correto e o respeito à faixa de pedestre, A Semana Nacional de Trânsito que é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, está movimentando vários setores de Mundo Novo, Município localizado no ponto mais extremo ao sul do Estado, na fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná.

Órgãos como a Polícia Militar, responsável pela fiscalização do Trânsito urbano, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Municipal de Trânsito, Agência local do Detran e Conselho Comunitário de Segurança, estão trabalhando conjuntamente com o objetivo de reduzir os acidentes. Para tanto, está sendo efetuada uma intensa divulgação da campanha na imprensa em redes sociais, além da distribuição de panfletos educativos e palestras em Escolas e demais entidades.

O Tenente Gessé Camargo Junior, comandante do Pelotão da PM em Mundo Novo, explica que este ano o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade é “Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. O objetivo é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano. “Nós temos certeza que é possível mudar a realidade trágica do nosso trânsito, basta olhar para si mesmo e transformar pequenas atitudes no dia a dia erradicando comportamentos que levem a situações de risco”, explica o policial.

Prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito tem a finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas à internalização de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da vida” focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos. “O intuito dessa comemoração é mudar a postura de toda a sociedade no esforço para a redução de acidentes”, finaliza.