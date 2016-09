Publicada em 8 de setembro de 2016 às 15:38

Semana Farroupilha tem leitão no rolete e baile com grupo do RS

Fiel ao lema “A Tradição é a Alma de um Povo”, o CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha de Campo Grande desenvolve uma série de atividades entre os dias 14 e 20 de setembro para celebrar a Semana Farroupilha. O ponto alto das festividades acontece no domingo, dia 18, quando será servido almoço com leitão no rolete e à tarde, baile com o grupo Brasil Gaúcho, de Tapejara (RS).

A Semana Farroupilha rememora a revolução que durou 10 anos, entre 1835 e 1845, e chegou a forçar a declaração de independência do Rio Grande do Sul do resto do país. A pacificação veio após lutas sangrentas que deixaram milhares de mortos dos dois lados e mudaram para sempre o perfil cultural e econômico do Rio Grande do Sul.

No dia 20 de setembro de 1835 o líder da revolta, Bento Gonçalves, marchou sobre Porto Alegre, destituiu o então presidente da província Antonio Fernandes Braga e deu posse ao vice-presidente Marciano Ribeiro, leal aos propósitos dos revoltosos. Portanto é a data magna dos gaúchos.

A guerra obrigou o império a ceder em vários pontos que os fazendeiros consideravam importantes para o desenvolvimento da província, como a revogação de impostos extorsivos sobre produtos regionais, em especial: charque, erva-mate, couro, sebo, graxa.

A Revolução Farroupilha inspirou-se nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, por isso impregnou os gaúchos de valores até então estranhos ao império e foi preponderante para o fim da monarquia, poucos anos depois. Está aí a razão por que os gaúchos celebram esses feitos até hoje.

Programação

O CTG Farroupilha programou uma série de atividades artísticas e culturais entre os dias 14 e 20 de setembro. “De quarta (14) a sábado (17) teremos tertúlia, ciranda cultural, que é uma atividade voltada para as crianças, e jantar todos os dias, sempre a partir das 19 horas”, explica a patroa (presidente) do CTG, Sirlei Golin Brustolin. Tertúlias são apresentações artísticas de canto, dança, declamação e instrumental por associados do clube.

No domingo, dia 18, o CTG inicia as atividades às 10h com o hasteamento das bandeiras, execução dos hinos do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso do Sul. Foram convidadas autoridades civis e militares para a solenidade. Também haverá homenagens a amigos e colaboradores do tradicionalismo e o almoço é especial: leitão no rolete preparado por assadores de São Gabriel do Oeste, com todos os acompanhamentos.

Findo o almoço começa o baile com animação do Grupo Brasil Gaúcho, de Tapejara (RS), com seis componentes e amplo repertório de música regional gaúcha.

Serviço: O CTG Farroupilha está localizado no prolongamento da Avenida Ernesto Geisel, logo após o viaduto da Mascarenhas de Moraes. O ingresso para o almoço do dia 18 custa R$ 30,00, não precisa levar pratos e talheres. Informações e vendas pelos telefones 98215-1530, 99921-8808, 3321-0088 e 99170-3535.