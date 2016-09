Publicada em 19 de setembro de 2016 às 16:40

De 19 a 23 de setembro, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados, realizará a V Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Ambiental (SEMEA) e dentre as atividades está o minicurso “Prática de círculo de bananeiras para aproveitamento de águas servidas”, sobre saneamento ecológico, que será ministrado pela Engenheira Ambiental, Adriana Farina Galbiati, que é mestre em Tecnologias Ambientais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A atividade ocorrerá na segunda-feira (19), com a palestra “Princípios da sustentabilidade: a visão da Permacultura”, pela manhã, e o minicurso no período vespertino.

De acordo com a palestrante, no minicurso serão utilizadas “águas cinzas”, ou seja, toda a água utilizada dentro de uma casa, menos a do vaso sanitário, para reinseri-la na natureza. “A prática é chamada de círculo das bananeiras, porque vamos fazer um buraco, colocar matéria orgânica e a água cinza, e ao redor plantar bananeiras, plantas de jardins. Muito se diz que não é possível viver sem impacto, mas o impacto pode ser positivo ao invés de negativo, reconstituindo o ambiente, pois ali a água vai voltar para o lençol freático num processo mais natural”, explicou.

Na palestra sobre permacultura ela falará sobre o que é essa técnica, “a permacultura ensina a imitar os princípios que a própria natureza usa, por exemplo, quando um animal defeca, ali mesmo as bactérias já começam a decomposição, é integrado ao solo, serve como nutriente as plantas, ou seja, não é preciso levar para outro local para passar por outros processos como é feito”.

Na terça-feira, Adriana Farina Galbiati palestrará sobre “Saneamento Ecológico”. “O Saneamento Ecológico propõe o fechamento dos ciclos de água e nutrientes, criando sistemas produtivos a partir do tratamento de efluentes. Na palestra serão abordados os temas: segregação dos efluentes, sanitário seco, uso da urina como fertilizante, sistemas descentralizados de reuso de águas cinza e negra”, disse.

Para saber mais sobre o evento clique aqui.