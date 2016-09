Publicada em 12 de setembro de 2016 às 13:40

Sem previsão de término da greve, bancários se reúnem nesta terça com a Fenaban

Os bancos de Campo Grande e outros 27 municípios de Mato Grosso do Sul continuam em greve nesta segunda-feira, 12.

Segundo o site Campo Grande news, ao todo são 101 agências bancárias fechadas, sendo 85 apenas na Capital, uma adesão de 85% dos bancários.

Sem previsão da greve acabar, amanhã (13), a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), se reúne novamente com o Comando Geral para apresentar outra proposta aos sindicatos. As rodadas acontecem em São Paulo e a próxima está marcada para as 13h.

Na sexta-feira (9), a federação apresentou uma segunda proposta de reajuste salarial de 7%, rejeitada pela categoria. A Fenaban já havia oferecido reajuste de 6,5% na tentativa de suspender a paralisação.

Os bancários pedem índice de 14,78%, valor que cobriria a inflação de 9,78% e ainda daria uma ganho salarial real de 5%.

As reivindicações feitas são relacionadas aos salários e também a questões estruturais, como o combate às metas abusivas e ao assédio moral, fim das demissões abusivas, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições de trabalho, além de mais segurança nas agências e oferecimento de auxílio educação.