Publicada em 6 de setembro de 2016 às 09:32

Sem poder contar com Lionel Messi, que não atuará por conta de dores na região pubiana, a Argentina visitará a Venezuela às 20 horas (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Metropolitano, em Mérida, em um verdadeiro choque de opostos pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os argentinos, embalados pela vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, lideram a competição, com 14 pontos, enquanto os venezuelanos, que perderam por 2 a 0 para a Colômbia na jornada passada, seguram a lanterna com somente 1.

Edgardo Bauza, técnico da Argentina, preferiu afastar o provável clima de facilidade que toma conta do confronto. “Não vejo jogo tranquilo nessas Eliminatórias, sem nenhum excesso de zelo. Falo isso porque vamos jogar fora de casa e porque a Venezuela não é mais aquele saco de pancadas de anos anteriores, já distantes. Hoje, a estrutura de time deles é muito mais competitiva. Vamos encontrar problemas. É claro que podemos ganhar e vamos em busca disso, mas sabendo que a tarefa não chega a ser fácil”, advertiu.

Erik Lamela será o substituto de Messi. Outra mudança no meio se dará com a entrada de Éver Banega no posto de Paulo Dybala, expulso na rodada passada. Já o lateral esquerdo Marcos Rojo, recuperado de dores lombares, reaparecerá na vaga de Emmanuel Mas.

Pelo lado da Venezuela, o zagueiro Wilker Ángel e o lateral esquerdo Rolf Feltscher foram expulsos contra a Colômbia e cumprem suspensão. Assim, José Manuel Velázquez deverá ganhar uma oportunidade na zaga, enquanto Mikel Villanueva assumirá a lateral.

Em relação ao jogo, o técnico Rafael Dudamel pregou uma obediência tática exagerada a seus jogadores. “Ninguém discute a maior qualidade dos atletas argentinos, mas o futebol é um jogo coletivo e podemos surpreender se formos taticamente prefeitos”, almejou.

Ficha Técnica

Venezuela x Argentina

Local: Estádio Metropolitano, em Mérida (Venezuela)

Data: 6 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Roddy Zambrano (Equador)

Assistentes: Christian Lescano e Byron Romero (ambos do Equador)

Venezuela: Daniel Hernández; Roberto Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, José Manuel Velázquez e Mikel Villanueva; Juan Añor, Tomás Rincón, Arquimedes Figuera e Adalberto Peñaranda; Josef Martínez e Salomón Rondón

Técnico: Rafael Dudamel

Argentina: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Funes Mori e Marcos Rojo; Javier Mascherano, Lucas Biglia, Éver Banega, Erik Lamela e Ángel Di Maria; Lucas Pratto

Técnico: Edgardo Bauza

Da Gazeta Esportiva