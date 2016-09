Publicada em 9 de setembro de 2016 às 08:41

Lucas Lucco posou todo poderoso e sem camisa em uma campanha de moda para a marca Labellamafia, da empresária Alice Mattos que se superou na produção do ensaio.

Em novas fotos do ensaio, o cantor exibiu seu charme e corpo escultural em fotos sensuais junto com a modelo Kalinka de Melo.

A barriga tanquinho do muso foi conquistada com muito treino e dedicação. Sempre que pode, o cantor compartilha momentos de academia com seus fãs. Recentemente, ele praticou crossfit à beira da piscina, além de provocar seus fãs no Snapchat com fotos em que aparece só de toalha.

Do Ego