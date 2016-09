Publicada em 12 de setembro de 2016 às 15:24

O zagueiro Vitor Hugo teve seu contrato renovado com o Palmeiras. O vínculo anterior do atleta vigorava até 2020. O novo acordo tem validade até 2021, mas com multa maior, cujo valor não foi informado pela diretoria.

O time paulista aumentou os valores justamente para se prevenir contra assédio de clubes europeus. Durante a última janela, no mês de agosto, ele havia recebido propostas de times italianos, como a Fiorentina. Todas foram recusadas.

Em setembro do ano passado, o Palmeiras exerceu o direito de compra dos direitos econômicos do zagueiro. Na época, a diretoria alviverde pagou 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual) para adquirir 50% dos direitos de Vitor Hugo.

Vitor Hugo chegou ao Palmeiras no começo de 2015 por empréstimo. O atleta logo assumiu condição de titular, se firmando no time. O zagueiro tem sido um dos destaques do Palmeiras no Brasileirão deste ano.

O jogador tem 104 jogos com a camisa do Palmeiras e 13 gols. Com mais um, ele entra na lista entre os 10 defensores que mais marcaram gols com o uniforme alviverde. Em 2016, Vitor fez 46 jogos e cinco gols.

Do Uol