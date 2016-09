Publicada em 10 de setembro de 2016 às 10:38

A água bateu no queixo e o São Paulo sabe que não tem mais gordura para queimar no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Palmeiras na quarta-feira combinada com os resultados de toda a rodada deixaram o Tricolor do Morumbi apenas um ponto a frente do grupo de quatro times que formam a zona de rebaixamento à Série B do nacional. Por isso, vencer o Figueirense às 11 horas deste domingo é mais que uma necessidade, principalmente pelo fato dos catarinenses ocuparem a 17ª colocação.

Mas, olhando pelo lado positivo, talvez o São Paulo não pudesse ter um adversário melhor para dar uma trégua na crise e, quem sabe, iniciar uma reabilitação na competição. Quem diz isso são os números. A equipe do Morumbi nunca foi derrotada pelo Figueirense no estádio Cícero Pompeu de Toledo, palco do duelo da 24ª rodada do Brasileirão desse ano. São 11 vitórias e apenas um empate.

O confronto é disputado desde 1973 e os paulistas também levam larga vantagem no histórico dos 28 jogos realizados até aqui. O Tricolor só perdeu em quatro oportunidades, além de seis empates e saiu de campo vencedor em 18 duelos. O favoritismo do São Paulo é amplo e mais do que nunca terá de ser confirmado pelos jogadores neste domingo.

“Se você perguntar para qualquer torcedor, no primeiro semestre ninguém esperava que o São Paulo estaria nessa situação, mas no futebol acontece muito dessas coisas. A gente não estava preparado para essa situação. Deixamos isso acontecer e cabe a nós dar a volta por cima”, comentou o zagueiro e capitão Maicon.

Mas, como a fase não é das melhores, também há um fator preocupante, porque se o Figueirense conseguiu apenas 4 vitórias sobre o São Paulo em toda a história, uma delas foi exatamente na última vez que as equipes se enfrentaram, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueira venceu por 1 a 0, graças a gol de Rafael Moura. O centroavante com passagem pelo Corinthians pode mais uma vez estar em campo, mas ainda é dúvida na equipe catarinense.

Da Gazeta Esportiva